Tin mới nhất bóng đá trưa 3/8: Báo Tây Ban Nha tiết lộ thời điểm Ronaldo rời MU

Báo Tây Ban Nha tiết lộ thời điểm Ronaldo rời MU

Mới đây, tờ AS của Tây Ban Nha tiết lộ Ronaldo muốn chia tay Man United trước ngày 7/8, thời điểm đội chủ sân Old Trafford có trận ra quân tại Ngoại hạng Anh mùa 2022/23 gặp Brighton trên sân nhà.

Viễn cảnh ngồi dự bị đang chờ đón Ronaldo ở mùa tới

Người đại diện Jorge Mendes vẫn đang tích cực tìm kiếm bến đỗ mới cho siêu sao người BĐN. Tuy nhiên số lượng CLB có thể chiêu mộ Ronaldo không nhiều. Cũng theo tờ AS, hiện chỉ có Atletico và Napoli là những bến đỗ khả dĩ nhất cho CR7. Viễn cảnh Ronaldo phải ngồi dự bị ở giai đoạn đầu mùa giải tới là rất cao do anh cần có thêm thời gian thi đấu, tập luyện và làm quen với chiến thuật mới của HLV Ten Hag. Và đó cũng là 1 trong những lý do khiến Ronaldo quyết tâm ra đi trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Phil Foden được tăng lương khủng ở Man City

Theo tờ Daily Mail đưa tin, Phil Foden và Man City hiện đã đồng ý một thỏa thuận gia hạn hợp đồng mới. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 2000 sẽ ký hợp đồng 6 năm với lương được tăng gấp 7,5 lần so với hiện tại, từ 30.000 bảng/tuần lên thành 225.000 bảng/tuần. Mức lương cực khủng này sẽ giúp Foden lọt top những ngôi sao hưởng lương cao nhất Man City, xếp sau De Bruyne (400.000 bảng/tuần), Haaland (370.000 bảng/tuần), Jack Grealish (250.000 bảng/tuần), John Stone (250.000 bảng/tuần).

Đặng Văn Lâm có thể về Việt Nam chơi bóng

Thời gian qua, có thông tin cho rằng thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ chia tay CLB Cerezo Osaka khi không được trọng dụng và đang nhận được sự quan tâm của các đội bóng nước ngoài.

Hợp đồng của Văn Lâm sẽ hết hạn vào tháng 1/2023. Hiện ông Grushin - người đại diện của Đặng Văn Lâm đang có mặt tại Việt Nam do đó nhiều khả năng thủ thành của tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở V-League trong thời gian tới.

Paul Pogba có thể kịp trở lại trước World Cup

Trong chuyến du đấu Bắc Mỹ cùng Juventus, Paul Pogba đã bị chấn thương đầu gối phải, Juventus đã xác nhận chấn thương này và Pogba sẽ rời xa sân cỏ từ 3 - 4 tháng. Trường hợp Pogba lên bàn phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương thì sẽ mất 4 tháng để hồi phục.

Tuy nhiên theo 1 ý kiến khác, Pogba có thể thực hiện tiểu phẫu để chỉ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng và kịp trở lại trước World Cup. Đây là 1 quyết định mạo hiểm và có thể khiến đầu gối của anh bị tổn thương nặng hơn, nguy cơ ảnh hưởng đến phần còn lại của sự nghiệp.

Thái Lan tìm được đội mới thay Việt Nam dự giải King's Cup

Theo tờ Matichon (Thái Lan), Kyrgyzstan là đội tuyển mới nhất nhận lời mời tham dự King's Cup 2022 từ LĐBĐ Thái Lan (FAT). Đội bóng thuộc này xếp hạng 95 FIFA, đứng trên Việt Nam 2 bậc. Trước đó đội tuyển của chúng ta đã lên tiếng từ chối lời mời tham dự giải đấu này. Lý do là bởi Việt Nam cũng thông báo tổ chức một giải tứ hùng vào tháng 9 tới để có cơ hội rèn quân, hướng đến chiến dịch AFF Cup 2022.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-moi-nhat-bong-da-trua-3/8-bao-tay-ban-nha-tiet-lo-thoi-die...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-moi-nhat-bong-da-trua-3/8-bao-tay-ban-nha-tiet-lo-thoi-diem-ronaldo-roi-mu-c28a36160.html