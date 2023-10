Tin mới nhất bóng đá sáng 29/10: Pochettino đòi học trò Chelsea 'tàn nhẫn' hơn

Pochettino đòi học trò Chelsea 'tàn nhẫn' hơn

Thua Brentford 0-2 mặc dù triển khai lối chơi tốt hơn khiến HLV Mauricio Pochettino tỏ ra không hài lòng với các cầu thủ Chelsea. Ông cho biết sau cuộc phỏng vấn sau trận: "Hiệp 1 đáng ra chúng tôi đã ghi bàn nhưng lại không tận dụng cơ hội. Đã có thế trận như vậy trong khi đối thủ không vượt qua được nửa sân thì ghi bàn là điều phải làm được, bằng bất cứ giá nào. Tôi muốn thấy sự tàn nhẫn trước cầu môn từ các cầu thủ", ông nói.

HLV Mauricio Pochettino

Real Madrid chạm mốc 1800 trận thắng

Với việc đánh bại Barcelona 2-1 để giành thắng lợi trong trận El Clasico, Real Madrid đã trở thành đội bóng đầu tiên chạm mốc 1800 trận thắng trong lịch sử La Liga. Ngoài ra cú đúp của Jude Bellingham cũng đầy ý nghĩa khi Real Madrid đã có 300 bàn thắng trong lịch sử El Clasico, trong khi Barcelona kém hơn 1 bàn.

Kane vẫn chưa có nhà riêng

Harry Kane sau cú hat-trick cho Bayern Munich vào lưới Darmstadt cho biết anh sẽ mang trái bóng của trận này về khách sạn bởi anh đến lúc này vẫn chưa có nhà riêng dù vợ anh đã sang Đức. “Tôi vẫn đang đợi xem tình hình ra sao, còn hiện tại tôi sẽ chứa quả bóng này ở phòng khách sạn thôi. Hôm nay tôi rất vui và muốn cảm ơn các đồng đội, không có họ tôi sẽ không có nhiều cơ hội ghi bàn”, Kane nói.

Trọng tài VAR cãi nhau trận Bournemouth – Burnley

Trong trận đấu giữa Bournemouth – Burnley, trọng tài tổ VAR đã tranh cãi với nhau trong lúc họ xác định pha gỡ hòa của Jay Rodriguez cho Burnley. Quay chậm có vẻ chứng tỏ Rodriguez đã việt vị dù bàn thắng lúc đầu được công nhận, sau đó giữa tổ VAR đã xảy ra cãi nhau khi David Coote cho rằng đường kẻ việt vị đã không được kẻ thẳng và sai vị trí cơ thể của Rodriguez. VAR mất tận hơn 5 phút để hoàn tất và điều này gây ra phản ứng tiêu cực từ các khán giả theo dõi.

Tottenham muốn mua Santiago Gimenez vào mùa Đông

Tờ The Mirror cho biết Tottenham đang hy vọng sẽ mua được Santiago Gimenez trong mùa Đông tới sau khi tiền đạo người Mexico tỏa sáng ở Champions League cho Feyenoord. Tottenham thực tế đã muốn Gimenez từ mùa hè do họ cùng lúc đó muốn mời HLV Arne Slot sang dẫn dắt, nhưng dù Slot ở lại Feyenoord sự quan tâm của Spurs cho Gimenez vẫn tiếp tục và họ cần bổ sung tiền đạo do hàng công đang hơi mỏng.

