Tin mới nhất bóng đá sáng 24/7: Barcelona hủy trận giao hữu tại Nhật Bản vì vi phạm hợp đồng

Barcelona hủy trận giao hữu tại Nhật Bản vì vi phạm hợp đồng

Barcelona đã đình chỉ trận giao hữu với Vissel Kobe tại Nhật Bản dự kiến diễn ra vào cuối tuần này do “vi phạm nghiêm trọng hợp đồng” từ phía đơn vị tổ chức. Một nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng nguyên nhân chính của vụ việc là do phía tổ chức chưa thanh toán đầy đủ các khoản chi phí đã cam kết với Barcelona. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya khẳng định họ vẫn sẵn sàng sang Hàn Quốc nếu nhận được những cam kết cụ thể từ đơn vị tổ chức tại đây.

Trận giao hữu giữa Barcelona và Vissel Kobe dự kiến diễn ra vào cuối tuần này sẽ không được tiến hành

Dàn sao MU ủng hộ Rashford

Alejandro Garnacho đã có phản ứng sau khi Marcus Rashford chính thức rời MU để gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn kéo dài 1 mùa giải. Nhiều ngôi sao của MU đã bày tỏ sự ủng hộ khi “thả tim” cho bài đăng thông báo chung của Rashford và Barcelona, bao gồm Bruno Fernandes, David de Gea, Joshua Zirkzee, Leny Yoro và đặc biệt là Alejandro Garnacho. Tiền đạo trẻ người Argentina để lại bình luận gửi tới người đồng đội thân thiết: “Lets goooooo”, kèm theo hai biểu tượng chào nghiêm.

HLV Arteta hài lòng sau trận Arsenal thắng AC Milan

HLV Mikel Arteta đã đưa ra nhận xét sau khi Arsenal đánh bại AC Milan với tỷ số 1-0 trong trận giao hữu tiền mùa giải diễn ra tại Singapore. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Màn trình diễn rất tốt, giành chiến thắng và giữ sạch lưới. Nhìn chung là màn trình diễn rất tích cực, ổn định trong suốt cả trận đấu. Chúng tôi có nhiều sự thay đổi trong đội hình, nhưng có thể thấy các cầu thủ đều thi đấu ở đẳng cấp rất cao”.

Messi và Jordi Alba đối mặt án treo giò

Lionel Messi và Jordi Alba sẽ không góp mặt trong trận MLS All Star gặp Liga MX All Star, dù cả hai đều được bầu chọn vào đội hình MLS All Star.

Theo quy định của MLS, bất kỳ cầu thủ nào từ chối tham gia sự kiện này mà không có lý do y tế được chấp thuận có thể đối mặt với án treo giò 1 trận. Tuy nhiên, giải đấu sẽ không áp dụng hình phạt ngay lập tức với Messi hay Alba.

Gatti gia hạn với Juventus đến năm 2030

Juventus xác nhận rằng Federico Gatti đã ký hợp đồng mới với CLB đến năm 2030. Trung vệ 27 tuổi sẽ nhận mức lương được cải thiện lên hơn 3 triệu euro/năm sau thuế. Gatti đóng vai trò then chốt cho Juventus mùa giải vừa qua, với tổng cộng 3.239 phút thi đấu và đá chính 36/42 trận dưới thời cả Thiago Motta lẫn Igor Tudor, bất chấp chấn thương rạn xương gót chân kéo dài.