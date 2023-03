Tin mới nhất bóng đá sáng 23/3: Pedri và Dembele sẽ vắng mặt trận gặp Real

Pedri và Dembele sẽ vắng mặt trận gặp Real

Theo Catalunya Radio, Pedri sẽ phải nghỉ trong 3 -4 tuần sau khi tái phát chấn thương và do đó anh sẽ không thể đá trận lượt về Cúp nhà Vua của Barcelona gặp Real Madrid. Ngoài ra Ousmane Dembele cũng gần như chắc chắn sẽ không góp mặt trong trận đấu ngày 5/4 tới.

Dembele & Pedri

Philip Lahm chê PSG trên báo

Cựu cầu thủ Philip Lahm mới đây đã có một bài báo đăng tải cho tờ The Guardian (Anh) với nội dung chê bai dự án đầu tư cho mục tiêu vô địch Cúp C1 của PSG. Lahm viết: “PSG là một đội bóng không thể yêu nổi, và họ giống như một cửa hàng bán đồ xa xỉ, toàn hàng hóa cao cấp nhưng quá đắt tới mức không ai mua được và do đó người ta không có lý do gì để cảm thấy gắn bó”.

Chelsea lập kỷ lục tiền phá hợp đồng của Potter

Theo báo cáo tài chính của Brighton mùa giải 2021/22, họ đã được Chelsea trả tận 21,5 triệu bảng để đền bù hợp đồng của HLV Graham Potter, người rời Brighton để tới dẫn dắt Chelsea mùa này. Đây được xác nhận là số tiền cao kỷ lục trong lịch sử bóng đá được trả để đền bù hợp đồng của một HLV.

Barcelona kiện một loạt nhà báo

Nhiều nguồn tin cho biết Barcelona đã khởi kiện 5 nhà báo do đưa tin sai lệch về họ trong vụ scandal Negreira, vụ Barca bị tố hối lộ trọng tài. Hiện Barca còn đang chuẩn bị hồ sơ để kiện thêm 4 nhà báo khác, chưa kể có 5 nhà báo hiện đội bóng này chưa động đến nhưng cũng đã có ý định khởi kiện. Đáng chú ý là Barca dường như đã tạo ra một địa chỉ e-mail chuyên để nhận thư từ các CĐV của mình để “chỉ điểm” những nhà báo đưa tin về họ.

Lo lắng đánh nhau xảy ra giữa CĐV Italia và Anh

Trận gặp nhau giữa Anh và Italia ở vòng loại EURO hôm thứ Năm tới rất có thể sẽ dẫn tới đụng độ giữa CĐV hai đội do được tổ chức tại Naples, nơi cách đây không lâu vừa xảy ra đánh nhau giữa fan Napoli với Frankfurt. Khoảng 2500 fan của tuyển Anh dự kiến sẽ đến Naples và mới đây cảnh sát Italia đã nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát Anh để đề phòng bạo động xảy ra.

