Tin mới nhất bóng đá sáng 21/2: MU tính mua sao 20 tuổi giá 1241 tỷ đồng

MU phải bạo chi hơn 1241 tỷ đồng vì sao trẻ Pháp để chiều lòng Rangnick

Theo tờ The Sun, AS Monaco vừa báo giá cho MU liên quan đến thương vụ Benoit Badiashile, hậu vệ mới 20 tuổi người Pháp mà “Quỷ đỏ” của HLV Ralf Rangnick đang rất muốn có. Để mua được tài năng trẻ này, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải chi ra không dưới 40 triệu bảng (hơn 1.241 tỷ đồng).

Badiashile lọt vào tầm ngắm của HLV Rangnick và MU

MU cũng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với West Ham và Newcastle United để có Badiashile dù cầu thủ này đã bỏ lỡ nhiều trận đấu mùa giải 2021/22 cho Monaco vì chấn thương.

Martial gặp hạn, Sevilla hụt hơi đua vô địch với Real Madrid

Tân binh Anthony Martial đã dính chấn thương đùi và sớm phải rời sân ở phút 26 trong trận đấu mà Sevilla bị cầm hòa 1-1 trên sân của Espanyol tối qua (20/2) tại vòng 25 La Liga.

Kết quả này khiến đội bóng của HLV Julen Lopetegui hiện có 51 điểm sau 25 trận nhưng họ đã bị đội đầu bảng Real Madrid nới rộng cách biệt lên thành 6 điểm trên bảng xếp hạng sau vòng này.

Zouma bị đối thủ trêu suốt trận vì lỡ đá mèo

Tờ Marca cho biết, tiền đạo tân binh Newcastle Chris Wood đã liên tục giả tiếng mèo kêu “Meo! Meo!” trong gần như cả trận đấu với West Ham vừa qua ở vòng 26 giải Ngoại hạng Anh hôm 19/2 để trêu tức trung vệ Kurt Zouma của “Búa tạ”.

Trước đó, Zouma đã bị dư luận lên án gay gắt vì ngược đãi động vật khi lộ đoạn video clip anh vung chân đá vào người một chú mèo là vật nuôi trong nhà của mình.

Wilshere thoát cảnh thất nghiệp

Tiền vệ Jack Wilshere vừa chính thức gia nhập đội bóng Đan Mạch Aarhus theo dạng chuyển nhượng tự do. Cựu sao Arsenal sẽ chơi cho CLB mới với bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải năm nay kèm khả năng tùy chọn gia hạn.

Đội bóng Đan Mạch Aarhus sẽ là bến đỗ mới trong sự nghiệp của Wilshere

Wilshere chưa có trận đấu chính thức nào kể từ tháng 5 năm 2021 sau quãng thời gian ngắn chơi cho đội bóng thuộc giải hạng Nhất Anh Bournemouth.

Emerson giải thích lý do không trở lại Chelsea

Chia sẻ với giới truyền thông, Emerson Palmieri đã giải thích lý do anh từ chối trở lại Chelsea vào tháng 1 vừa qua. Hậu vệ trái người Italia gốc Brazil cho biết anh đã hứa với Juninho sẽ ở lại Lyon đến hết mùa giải. Bên cạnh đó, Emerson còn ám chỉ ý định gắn bó với “Sư tử sông Rhone” dài hạn khi tuyên bố anh đang hạnh phúc tại CLB này.

