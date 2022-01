Tin mới nhất bóng đá sáng 17/1: Martial tập cùng toàn đội MU

Martial tập cùng toàn đội MU

Sau khi lên tiếng bào chữa rằng mình không hề từ chối đá cho MU như HLV Ralf Rangnick đã nói sau trận đấu gặp Aston Villa, mới đây tiền đạo Anthony Martial đã có mặt trong buổi tập chiều Chủ nhật hôm 16/1 của CLB. Martial đã đến tập trước khi rời sân tập vào lúc 14h30 giờ địa phương, dành chút thời gian để ký tặng các fan đợi ở ngoài.

Anthony Martial

Andy Robertson:”Khoảng cách với Man City quá lớn”

Liverpool đã thắng Brentford 3-0 để lên ngôi nhì bảng Premier League và họ có thể rút ngắn cách biệt với Man City xuống 8 điểm nếu thắng một trận chưa đá. Tuy nhiên Andy Robertson cho biết khoảng cách đó vẫn là quá lớn: “Man City là một đội bóng tuyệt hảo và chúng tôi chỉ có thể tập trung vào mục tiêu giành nhiều điểm nhất có thể vào lúc này”, Robertson nói.

HLV Moyes phàn nàn về lịch thi đấu

HLV David Moyes đã bày tỏ sự phàn nàn của mình về lịch thi đấu quá dày dành cho West Ham sau trận thua 2-3 trước Leeds United. “Tôi muốn dành tặng sự cảm ơn cho các cầu thủ vì họ đã rất cố gắng, dù họ đã đá cuối tuần trước, giữa tuần rồi lại đá trận này. Chúng tôi đều biết Leeds khó chịu thế nào, nhưng thời gian chuẩn bị quá ít do lịch quá dày”, ông bình luận.

Bernardeschi hay nhất tháng 12 cho Juventus

CLB Juventus đã trao giải thưởng cầu thủ hay nhất tháng 12 vừa qua cho Federico Bernardeschi. Tiền vệ này đã có một tháng thi đấu khá tốt, kiến tạo bàn thắng trong các trận gặp Bologna, Genoa và Malmo cũng như ghi bàn trước Cagliari.

FIFA thừa nhận chủ tịch Infantino sống ở Qatar

FIFA mới đây đã phải thừa nhận rằng chủ tịch của tổ chức này, ông Gianni Infantino, đang cư trú tại Qatar. Lý do được đưa ra là vì Infantino cần điều hành công tác tổ chức World Cup sẽ diễn ra cuối năm, do đó ông này đã thuê nhà và chọn trường cho 2 cô con gái nhỏ của mình. Tuy nhiên đó chỉ là lý do bề ngoài, thực tế Infantino đang bị khởi kiện tại Thụy Sĩ nên không thể ở lại Zurich dù trụ sở của FIFA đóng tại đây.

