Tin mới nhất bóng đá sáng 15/5: Torres và Arbeloa xô xát ở giải trẻ TBN

Torres và Arbeloa xô xát ở giải trẻ TBN

Hai đồng đội cũ Fernando Torres và Alvaro Arbeloa đã xô xát với nhau bên đường pitch trong trận đấu mới đây giữa U19 Atletico Madrid và U19 Real Madrid ở giải đấu cúp La Copa de Campeones dành cho các đội trẻ TBN. Torres trong vai trò HLV của U19 Atletico đã xô đẩy Arbeloa sau khi Arbeloa phàn nàn về một quyết định của trọng tài và sau đó có vài lời khiêu khích Torres, cả hai đều bị rút thẻ vàng nhưng Torres bị đuổi do trước đó đã bị một thẻ vàng cảnh cáo. Trận đấu diễn ra ở tứ kết và U19 Real Madrid thắng sau hiệp phụ.

Arbeloa và Torres xô xát với nhau nhưng chỉ Torres bị truất quyền chỉ đạo

Deco sắp nắm ghế quyền lực tại Barcelona

Theo một số nguồn tin tại Catalunya, việc Deco thay thế Mateu Alemany để trở thành giám đốc bóng đá tại Barcelona chỉ còn là vấn đề thời gian do Alemany đã chốt sẽ rời CLB sau mùa này để làm việc cho Aston Villa. Hiện khúc mắc cuối cùng là Deco sẽ phải thôi nghề môi giới do anh đang là đại diện cho Raphinha và do đó sẽ gây ra mâu thuẫn lợi ích.

Napoli thèm muốn ngôi sao mới từ châu Á

Báo chí Italia cho biết Napoli trong thời gian tới sẽ chú ý tới các cầu thủ châu Á hơn sau khi có được thành công với trung vệ Kim Min Jae. Những Takefusa Kubo, Lee Kang In, Ko Itakura và Hiroki Ito đều đã lọt vào danh sách mua sắm của Napoli cho mùa hè tới.

Lens đoạt vé dự Champions League

Với trận hòa không bàn thắng giữa Monaco và Lille, đội nhì bảng Ligue 1 là Lens đã chính thức đoạt vé dự Champions League mùa sau do họ đã hơn đội xếp thứ 4 Monaco tới 10 điểm trong khi mùa giải còn 3 vòng. Sự kiện này đánh dấu Lens trở lại đấu trường cao nhất của châu Âu sau 21 năm, mùa giải 2001/02 là mùa giải họ cũng về nhì để giành quyền dự Cúp C1 và họ thậm chí đánh bại AC Milan ở vòng bảng.

Feyenoord vô địch Hà Lan

CLB Feyenoord đã chính thức trở thành nhà tân vô địch của giải Eredivisie sau khi đánh bại GA Eagles 3-0 trên sân nhà, qua đó có 79 điểm sau 32 trận và hơn PSV tới 11 điểm trong khi mùa giải còn 2 vòng nữa. Dẫn dắt bởi HLV tài năng Arne Slot, Feyenoord đứng nhì bảng trong 6 vòng đấu và có giai đoạn tạm trượt xuống thứ 4 rồi thứ 3, nhưng bắt đầu từ vòng 14 họ liên tiếp đứng đầu cho tới hết mùa giải. Tiền đạo Santiago Gimenez dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Feyenoord với 14 bàn nhưng sức mạnh chính của đội bóng này là hàng thủ chỉ lọt lưới 28 bàn, ít thứ 2 của giải.

