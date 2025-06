Tin mới nhất bóng đá sáng 13/6: Raphinha có động thái ẩn ý về đua Quả bóng vàng

Raphinha có động thái ẩn ý về đua Quả bóng vàng

Một tài khoản đã đăng tải đoạn video với hình ảnh của Vinicius, Neymar và Raphinha cùng dòng chú thích: “Tôi nghĩ lịch sử sẽ lại lặp lại, thật đáng tiếc”, ám chỉ việc các cầu thủ Brazil nhiều lần lỡ hẹn với danh hiệu Quả bóng vàng dù từng là ứng viên sáng giá. Đáng chú ý, Raphinha đã bấm “thích” bài đăng này. Đây là động thái được nhiều người xem như lời thừa nhận rằng ngôi sao người Brazil tin mình xứng đáng giành Quả bóng vàng, nhưng cũng hiểu rằng điều đó có thể sẽ không xảy ra.

Raphinha dường như không thực sự lạc quan về cơ hội giành Quả bóng vàng 2025

Real Madrid bổ sung 2 HLV thể lực

Nhà báo Guillermo Rai của The Athletic tiết lộ, Real Madrid đã chính thức bổ sung hai HLV thể lực mới là Javier Arnaiz và Ismael Fernandez nhằm giải quyết triệt để vấn đề chấn thương dai dẳng mà đội bóng gặp phải trong 12 tháng qua. Arnaiz sẽ phụ trách công việc trong phòng gym cùng các cầu thủ Real Madrid. Trong khi đó, Fernandez sẽ đảm nhiệm vai trò phân tích dữ liệu thể chất cho đội bóng. Trong thời gian tới, “Kền kền trắng” có khả năng sẽ bổ nhiệm thêm một HLV thể lực chuyên trách công việc trên sân tập.

Pulisic thừa nhận bất đồng với HLV Pochettino

Christian Pulisic khẳng định anh đã đề nghị được góp mặt trong 2 trận giao hữu gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ, nhưng bị HLV Mauricio Pochettino của ĐT Mỹ từ chối. Tiền vệ cánh của AC Milan nói trên podcast Call it What You Want của CBS: “Tôi đã nói chuyện với ban huấn luyện, xin được tham gia đội hình dù chỉ với vai trò hỗ trợ. Nhưng họ nói không. Họ chỉ muốn một danh sách duy nhất. Tôi tôn trọng quyết định đó, nhưng không hiểu nổi nó”.

Juventus “trói chân” sao trẻ

Juventus chính thức thông báo hậu vệ phải Nicolo Savona đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến mùa hè năm 2030, sau mùa giải đột phá ấn tượng. Cầu thủ 22 tuổi ra mắt đội một “Bà đầm già” ở trận mở màn Serie A mùa 2024/25, trong chiến thắng 3-0 trước Como trên sân nhà Allianz hồi tháng Tám năm ngoái. Từ đó đến nay, anh đã có 37 lần ra sân trên mọi đấu trường, trong đó có 28 trận tại Serie A và 7 trận ở Champions League.

Ông chủ Mỹ ra giá 190 triệu bảng mua Crystal Palace

Theo tiết lộ từ BBC Sport, ông chủ John Textor của Crystal Palace đã nhận được lời đề nghị trị giá 190 triệu bảng từ Woody Johnson, chủ sở hữu CLB bóng bầu dục Mỹ New York Jets. Việc tham dự Europa League của “Đại bàng” đang bị đe dọa do quy định của UEFA liên quan đến sở hữu đa CLB, khi Textor cũng đang nắm cổ phần tại CLB Lyon của Pháp.

Nếu thương vụ hoàn tất, Crystal Palace không chỉ đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu mà còn tiếp tục duy trì xu hướng “Mỹ hóa” tại Premier League, nơi sẽ có 11 CLB được sở hữu hoàn toàn hoặc một phần bởi các nhà đầu tư Mỹ mùa tới.