Tin mới nhất bóng đá tối 12/5: HLV Ancelotti chính thức dẫn dắt ĐT Brazil

HLV Ancelotti chính thức dẫn dắt ĐT Brazil

LĐBĐ Brazil (CBF) xác nhận HLV Carlo Ancelotti sẽ dẫn dắt ĐT Brazil, ngay sau khi ông kết thúc mùa giải 2024/25 với CLB Real Madrid. Nhà cầm quân lão luyện người Italia sẽ lập tức đảm nhận công việc tại "Selecao" vào cuối tháng 5 này, qua đó có sự chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days vào tháng 6. Dự kiến HLV Ancelotti sẽ ra mắt đội bóng mới khi ĐT Brazil hành quân đến sân của Ecuador ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, diễn ra lúc 6h ngày 6/6 (giờ Hà Nội).

HLV Ancelotti chính thức nhậm chức tại ĐT Brazil

Rộ tin Chelsea sa thải HLV Maresca nếu hụt top 5

Theo tiết lộ của tờ Express, chiếc ghế của HLV Enzo Maresca tại Chelsea không còn được đảm bảo. Lý do là bởi đội bóng Tây London đang có nguy cơ văng khỏi top 5 Ngoại hạng Anh và không có vé dự Champions League mùa tới.

HLV Maresca có nguy cơ bị Chelsea sa thải

Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, HLV Pochettino cũng mất việc sau khi không thể giúp Chelsea giành vé dự Champions League. Tờ báo này cho hay, ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge sẽ có cuộc đánh giá lại hiệu quả công việc của HLV người Italia vào cuối mùa trước khi đi đến quyết định.

Jadon Sancho có thể đến Leverkusen

Jadon Sancho đang đứng trước cơ hội trở lại Bundesliga, trong bối cảnh Chelsea muốn rút khỏi cam kết mua đứt anh sau bản hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, để tái xuất nước Đức, ngôi sao người Anh sẽ phải chấp nhận giảm đáng kể mức lương hiện tại.

Theo truyền thông Anh, Bayer Leverkusen sẵn sàng chi hơn 20 triệu bảng để đưa Sancho về sân BayArena, trong bối cảnh MU cũng sẵn sàng đàm phán để cắt giảm quỹ lương. Tuy nhiên, mức lương 250.000 bảng/tuần của Sancho là rào cản lớn khiến thương vụ khó xảy ra, nếu không có sự nhượng bộ từ phía cầu thủ người Anh.

HLV Van Nistelrooy khó giữ ghế tại Leicester

Theo tờ Daily Mail, HLV Sean Dyche là một trong những ứng cử viên sáng giá để thay thế Ruud Van Nistelrooy tại Leicester City, khi đội bóng này dự kiến sẽ chia tay huấn luyện viên hiện tại. Nguồn tin kể trên tiết lộ, Leicester City đang tìm kiếm một chiến lược gia mới để dẫn dắt đội bóng trong mục tiêu sớm giành quyền trở lại giải Ngoại hạng Anh. Dưới thời HLV Van Nistelrooy, Leicester thi đấu thê thảm và đã chắc chắn xuống hạng.

HLV Conte yêu cầu Napoli sớm chốt vụ David

Tiền đạo Jonathan David sẽ trở thành cầu thủ tự do khi hợp đồng với Lille kết thúc vào mùa hè này. Hiện tại, Napoli là một trong những đội bóng quan tâm đến việc chiêu mộ cầu thủ 25 tuổi người Canada. Thông tin được đưa ra từ La Gazzetta dello Sport, cho biết David là một trong những mục tiêu quan trọng của đội bóng Serie A, do được HLV Antonio Conte yêu cầu. Nhà cầm quân này cần có thêm nhân sự cho mặt trận tấn công và một cầu thủ chất lượng cao, chuyển nhượng tự do như David là điều HLV Conte khao khát.

Tottenham âu lo về Kulusevski trước chung kết Europa League

Ở trận thua Crystal Palace 0-2 tối qua, tiền đạo Dejan Kulusevski của Tottenham đã dính chấn thương, phải rời sân ngay trong hiệp 1. HLV Ange Postecoglou lo lắng tiền đạo người Thụy Điển có thể bỏ lỡ trận chung kết Europa League với M.U vào lúc 2h ngày 22/5 tới (giờ Hà Nội).

Kulusevski chấn thương

Trước đó, "nhạc trưởng" của đội bóng này là James Maddison đã đăng đàn xác nhận anh dính chấn thương và lỡ trận chung kết Europa League. Vì thế, nếu thiếu thêm Kulusevski thì đó sẽ là nỗi lo lớn với "Spurs".

Yamal “cà khịa” Bellingham và Sergio Ramos

Sau khi Inter Milan loại Barcelona ở bán kết Champions League, Jude Bellingham lẫn Sergio Ramos đã “thả like” với bức ảnh Alessandro Bastoni đăng có hình anh đứng trên đầu Yamal đang nằm sân. Giờ Yamal đăng ảnh mình ăn mừng trận thắng Real Madrid vừa qua kèm dòng chữ “Đừng có quên thả like cả bức này nhé”.

Yamal khiêu khích Bellingham và Ramos trên Instagram sau khi Barca thắng Real Madrid

Raya trong tầm ngắm của Real Madrid?

Một số đầu báo tại TBN cho biết Real Madrid đang xếp thủ môn David Raya của Arsenal trong danh sách họ có thể chiêu mộ. Nhưng lý do chính là bởi Thibaut Courtois chỉ còn 1 năm hợp đồng, và nếu Courtois gia hạn thì Real sẽ không tiếp tục quan tâm đến Raya.

Marseille sẵn sàng cho Greenwood ra đi

Tờ L’Equipe cho biết Marseille sẽ để cho tiền đạo Mason Greenwood rời CLB nếu anh có nguyện vọng ra đi trong mùa hè này. Đã có tin đồn Greenwood muốn quay trở lại thi đấu ở Premier League, bên cạnh đó đang có sự lục đục nội bộ ở Marseille giữa HLV Roberto De Zerbi với một số cầu thủ, mà Greenwood là một trong số họ.

Mason Greenwood

Douglas Luiz bào chữa phát ngôn

Sau khi phát biểu rằng anh vẫn nhớ về những ngày tháng ở Aston Villa, tiền vệ Douglas Luiz mới đây đã phải lên mạng xã hội để khẳng định rằng anh không có ý làm mếch lòng các fan Juventus. “Tôi nói về Aston Villa để nói về tình yêu mà tôi có với CLB cũ trong thời gian ở đó, nơi tôi đã trưởng thành. Nhưng tôi không có ý định trở lại và tôi vẫn đang tập trung cùng những mục tiêu của Juventus”, Luiz viết.

Amorim sẵn sàng từ chức nếu MU không thay đổi

MU dường như buông bỏ Ngoại hạng Anh để dồn sức cho Europa League. Điều này dẫn tới việc "Quỷ đỏ" thua 0-2 trước West Ham ở vòng 36.

Sau trận, HLV Amorim đã thể hiện sự thất vọng tột cùng: "Tôi không muốn nói về riêng các cầu thủ. Tôi đang nói về chính bản thân mình, về văn hoá trong CLB. Tôi cảm nhận được sự thiếu ổn định. Chúng tôi cần phải thay đổi điều đó. MU cần thực sự mạnh mẽ trong mùa hè sắp tới.

Nỗi buồn của HLV Amorim

Chúng tôi đang đánh mất cảm giác mình là một đội bóng lớn. Điều nguy hiểm nhất chính là cảm giác thua một trận trên sân nhà cũng không còn là điều gì quá nghiêm trọng. Chúng tôi không thể trải qua một mùa giải như thế này thêm một lần nữa. Nếu cảm giác này vẫn còn tồn tại, tôi nên nhường chỗ cho những người khác".

Yamal phấn khích sau trận thắng Real Madrid

Yamal đã ghi 1 bàn thắng để giúp Barcelona đả bại Real Madrid với tỷ số 4-3 ở vòng 35 La Liga. Kết quả ấy giúp đoàn quân HLV Flick tiến gần tới chức vô địch La Liga. Sau trận, ngôi sao người Tây Ban Nha thể hiện sự phấn khích lớn:

"Chiến thắng hôm nay trước sự chứng kiến các cổ động viên nhà, thực sự có ý nghĩa rất lớn với tôi, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra ở Cúp C1 vừa rồi với Inter Milan. Năm nay thật sự không dễ dàng, nhất là khi chúng tôi không được thi đấu ở Camp Nou. Nhưng các CĐV luôn đồng hành, luôn cổ vũ chúng tôi mọi lúc mọi nơi.

Chúng tôi phải sửa những lỗi nhỏ, những bàn thua cuối trận là không thể chấp nhận được. Thực tế, họ đâu tạo ra được quá nhiều cơ hội rõ ràng".

Gavi ngầm chỉ trích trọng tài

Ở phút 79 trận Siêu kinh điển thuộc vòng 35 La Liga, thời điểm Barcelona dẫn Real Madrid 4-3, Yamal nỗ lực sút bóng nhưng thủ môn Courtois cản phá được. Bóng bật ra và Ferran Torres băng vào dứt điểm bồi. Torres sút bóng trúng vào tay Tchouameni trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài Alejandro Hernandez không hề cho Barcelona hưởng phạt đền.

Gavi sau trận đã ngầm chỉ trích trọng tài này: "Chúng tôi thắng trong trận đấu có nhiều tranh cãi. Tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề trọng tài. Điều quan trọng là toàn đội đã thắng, nhưng phải nói rằng chúng tôi nỗ lực rất nhiều mới có được điều đó".

Benzema ghi cú đúp

Benzema đã có màn trình diễn đẳng cấp trong ngày Al Ittihad đánh bại Al Fayha 3-0 ở vòng 31 Saudi League. Tiền đạo người Pháp ghi 2 bàn, qua đó tích lũy được 21 bàn, chỉ còn kém người dẫn đầu Ronaldo 2 bàn trong cuộc đua Vua phá lưới. Còn với Al Ittihad, họ củng cố ngôi đầu Saudi League khi có 74 điểm trong tay, hơn đội xếp thứ 2 là Al Hilal tới 9 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.