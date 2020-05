Tin HOT bóng đá sáng 21/5: Neuer chính thức gia hạn với Bayern Munich

Thứ Năm, ngày 21/05/2020 00:03 AM (GMT+7)

Bản tin HOT bóng đá sáng 21/5: Trang chủ CLB Bayern Munich vừa đăng đàn xác nhận đội bóng này đã thành công trong việc gia hạn hợp đồng với thủ thành Manuel Neuer tới năm 2023.

Trang chủ CLB Bayern Munich vừa đăng đàn xác nhận đội bóng này đã thành công trong việc gia hạn hợp đồng với thủ thành Manuel Neuer tới năm 2023. Gia nhập “Hùm xám” từ năm 2011, Neuer vẫn luôn là chốt chặn vững chãi của Bayern Munich.

Giải thích lý do lưỡng lự khá lâu, thủ thành người Đức tiết lộ vì dịch Covid-19 nên bóng đá bị đình trệ. Tương lai của giải đấu cũng như CLB chưa rõ ràng nên Neuer quyết định tạm hoãn cho tới khi Bundesliga trở lại. Trước đó, có tin đồn Neuer sẽ chuyển sang Chelsea sau khi hết hợp đồng với Bayern.

Sao Tottenham lần thứ ba “vượt rào”

Theo tờ Standard Evening của Anh, Tottenham đang tiến hành điều tra xem liệu có phải hậu vệ Serge Aurier phá luật giãn cách xã hội lần thứ ba trong thời Covid-19 hay không? Nguyên nhân là bởi hậu vệ người Bờ Biển Ngà khoe ảnh cắt tóc trên mạng xã hội cùng một người khác mà không đeo khẩu trang và tiếp xúc gần. Trước đó, cầu thủ này từng hai lần “phá rào” khi ra ngoài tập luyện cùng đồng đội.

Sao Ngoại hạng Anh ngạc nhiên vì nhiễm Covid-19

Hậu vệ Adrian Mariappa của Watford tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên và không hiểu tại sao mình lại nhiễm Covid-19. “Khi nhận được kết quả, tôi khá sốc và tự hỏi làm sao lại có thể nhiễm bệnh. Tôi gần như không rời khỏi nhà, tôi chỉ tập thể dục và thi thoảng đi dạo cùng lũ trẻ”. Adrian Mariappa là 1 trong 6 trường hợp dương tính với Covid-19 trong đợt xét nghiệm vừa qua của Ngoại hạng Anh.

Everton kiếm được hợp đồng khủng

Everton chỉ là một đội bóng tầm trung của Anh nhưng cũng tạo được sức thu hút khá lớn. Theo báo chí Anh, “The Toffees” vừa kiếm được hợp đồng tài trợ áo đấu có trị giá lên tới 30 triệu bảng trong 3 năm với hãng Hummel. Trước đó, Everton ký hợp đồng với hãng Umbro với giá 4,5 triệu bảng/năm và sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này.

Cựu sao Liverpool khuyên Sancho ở lại

Cựu cầu thủ Liverpool, Emre Can vừa lên tiếng khuyên người đồng đội Jadon Sancho ở lại Dortmund thay vì chuyển sang MU. “Tôi không hiểu MU có gì so sánh được so với Dortmund. Đứng trên cả phương diện thể thao lẫn cuộc sống, Sancho nên ở lại Dortmund”.

