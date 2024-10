Tiết lộ chấn động về kế hoạch của Sir Alex Ferguson tại MU trước khi nghỉ hưu

Huyền thoại của Manchester United, Patrice Evra, tuyên bố rằng Sir Alex Ferguson đã bị nhà Glazer ngăn cản động thái chiêu mộ Cristiano Ronaldo và Gareth Bale trong mùa giải cuối cùng ông dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Sir Alex Ferguson đã lên kế hoạch chiêu mộ Cristiano Ronaldo và Gareth Bale trong cùng kỳ chuyển nhượng, nhưng ông đã nghỉ hưu sau khi lãnh đạo Manchester United, cụ thể là chủ sở hữu CLB - nhà Glazer từ chối phê duyệt kế hoạch chuyển nhượng này.

Sir Alex Ferguson muốn mua Ronaldo và Bale nhưng bị nhà Glazer từ chối. ẢNH: GETTY

Huyền thoại của MU Patrice Evra tiết lộ thông tin chấn động, Sir Alex Ferguson đã nói với anh rằng Ronaldo và Bale đã đồng ý gia nhập MU vào năm 2013 với tổng giá trị chuyển nhượng là 200 triệu bảng Anh, trong đó Sir Alex Ferguson tuyên bố ông không có kế hoạch nghỉ hưu trong một thập kỷ nữa vì ông muốn giành thêm nhiều chức vô địch Champions League.

Tuy nhiên, Evra cho biết nhà Glazer "từ chối trao cho Sir Alex Ferguson 200 triệu bảng Anh" và cuối cùng HLV huyền thoại người Scotland nghỉ hưu vào cuối mùa giải ngay sau chức vô địch Premier League 2013. Evra đã đưa ra tuyên bố gây sốc này trong lần xuất hiện trên The Obi One Podcast, do cựu ngôi sao Chelsea John Obi Mikel dẫn chương trình.

Fergie quyết định giải nghệ sau khi bị nhà Glazer từ chối mua Ronaldo và Bale. ẢNH: GETTY

Khi được hỏi về quyết định nghỉ hưu của Sir Alex Ferguson, Patrice Evra cho biết: "Một trong những ngày buồn nhất, tôi không khóc, tôi bị sốc. Lý do là vì hai tuần trước, Sir Alex Ferguson gọi tôi vào văn phòng của ông ấy và nói, “Patrice, nhìn những người đó, họ nghĩ rằng tôi sẽ nghỉ hưu, tôi sẽ ở đây thêm 10 năm nữa, nhưng chúng ta cần giành thêm nhiều chức vô địch Champions League nữa”.

Sir Alex Ferguson tiếp tục nói với tôi, “Patrice, Cristiano Ronaldo đã đồng ý 99% sẽ trở lại Manchester United và Gareth Bale cũng vậy”. Sir Alex Ferguson cần 200 triệu bảng Anh (để mua cả Ronaldo và Bale) và câu lạc bộ đã từ chối đưa cho ông ấy 200 triệu bảng Anh đó. Bây giờ, họ đã chi một tỉ bảng Anh cho bất cứ thứ gì.

Đó là năm 2013, ngay trước khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, vì vậy tôi nhớ khi bước ra khỏi văn phòng của ông ấy, tôi đã nghĩ, “Cristiano Ronaldo đã trở lại, Gareth Bale nữa, chúng ta đã trở lại làm việc sau khi giành được danh hiệu và mọi thứ”. Đó là những gì Sir Alex Ferguson nói, 'Tôi cần giành thêm nhiều chức vô địch Champions League”.

Ronaldo đã 90% đồng ý trở lại MU vào năm 2013 nhưng nhà Glazer từ chối khiến Sir Alex Ferguson quyết định nghỉ hưu. ẢNH: GETTY

Cuối cùng, Cristiano Ronaldo vẫn ở lại Real Madrid cho đến năm 2018 khi anh rời đi để gia nhập Juventus và trở lại Old Trafford vào năm 2021. Tuy nhiên, nhiệm kỳ thứ hai của Ronaldo tại MU đã kết thúc trong cay đắng khi hợp đồng của anh bị chấm dứt sau cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, trong đó CR7 chỉ trích MU và HLV Erik Ten Hag. Hiện Ronaldo đang chơi cho Al Nassr ở Giải bóng đá chuyên nghiệp Saudi Arabia là Saudi Pro League.

Trong khi đó, Gareth Bale đã rời Tottenham vào năm 2013 nhưng chuyển đến Real Madrid thay vì Manchester United với mức phí chuyển nhượng lớn. Anh đã có tám năm ở Madrid, giành 5 chức vô địch Champions League và 3 danh hiệu La Liga, trước khi giải nghệ vào năm 2023 sau một thời gian ngắn thi đấu tại Los Angeles FC.

