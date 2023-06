Thủ môn Filip Nguyễn ra mắt CLB Công an Hà Nội, mơ khoác áo ĐT Việt Nam

Như thông tin trước đó, sáng ngày 29/6, CLB Công an Hà Nội đã chính thức công bố bản hợp đồng "bom tấn" với thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn. Thông tin từ đội bóng ngành Công an cho hay, thủ thành sinh năm 1992 sẽ chính thức khoác áo CLB Công an Hà Nội với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm và có thể ra sân thi đấu ngay ở giai đoạn hai V-League 2023.

Filip Nguyễn chính thức khoác áo số 1 ở CLB Công an Hà Nội.

Chiều 29/6, thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội để thi đấu ở V-League 2023. Lễ ký kết hợp đồng chính thức giữa CLB Công an Hà Nội và Filip Nguyễn diễn ra từ 11h30 ngày 30/6.

Mở đầu buổi lễ, ông Trần Văn Hùng, Phó chủ tịch CLB Công an Hà Nội phát biểu: “Filip Nguyễn là một thủ môn có chuyên môn tốt, điều này đã được kiểm chứng bằng việc cậu ấy luôn là thủ thành số một của các CLB thuộc giải vô địch quốc gia Cộng hoà Séc. Ngoài ra, Filip Nguyễn cũng từng được gọi lên ĐTQG Cộng hoà Séc.

Ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội hy vọng Filip Nguyễn thi đấu hết mình trong màu áo mới, cùng đội bóng giành thứ hạng cao mùa giải 2023 và các mùa giải tiếp theo. CLB Công an Hà Nội sẽ tạo điều kiện tối đa để Filip Nguyễn có thể phát huy khả năng, cống hiến cho CLB, cũng như ĐTQG Việt Nam, trong trường hợp cậu ấy được gọi lên tuyển”.

Ngay sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng thi đấu cho CLB Công an Hà Nội, thủ thành Việt kiều sinh năm 1992 đã được lãnh đạo đội bóng trao chiếc áo đấu số 1. Filip Nguyễn chia sẻ trong buổi lễ: “Tôi đã trở về nhà. Giấc mơ của tôi trở thành hiện thực. Tôi xin dành lời cảm ơn đến đông đảo người hâm mộ đã cổ vũ, động viên tôi trong thời gian qua.

Filip Nguyễn phát biểu sau khi ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội.

Qua đây, tôi cũng gửi lời cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam, lãnh đạo CLB Công an Hà Nội luôn quan tâm và tin tưởng trao cho tôi vị trí số một trong khung thành đội bóng mới. Tôi cảm ơn bố của tôi, người đã tạo cho tôi ước mơ, khích lệ, cổ vũ tôi hiện thực hoá giấc mơ của mình.

Tôi cảm ơn Liên đoàn bóng đá CH Séc cho tôi trải nghiệm tuyệt vời, ủng hộ niềm khao khát trở về quê hương của cha để chơi bóng. Tôi sẽ nỗ lực hết mình vì người hâm mộ, vì CLB, vì gia đình và bạn bè của tôi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi, để tôi có thể cống hiến hết mình cho CLB và bóng đá Việt Nam”.

Khi được hỏi về quyết định trở về Việt Nam thi đấu, trong khi nhiều cầu thủ Việt Nam lại muốn xuất ngoại, thủ môn Filip Nguyễn thẳng thắn nói tiếp: “Bố tôi là người Việt Nam, quyết định này của tôi tốt cho gia đình, quan trọng hơn là tôi mang dòng máu Việt. Quyết định này tốt cho cả gia đình và sự nghiệp của tôi. Tiếng Việt là ngôn ngữ khó, nhưng tôi sẽ cố gắng thích nghi. Bố tôi cũng hỗ trợ. Tôi tin sẽ học tốt”.

Filip Nguyễn từng được gọi lên ĐTQG Cộng hoà Séc, nhưng thủ môn sinh năm 1992 vẫn chưa ra sân thi đấu. Bởi vậy, Filip Nguyễn vẫn đủ điều kiện để có thể khoác áo ĐTQG Việt Nam trong tương lai. Trở về khoác áo CLB Công an Hà Nội và sinh sống ở Việt Nam được cho là điều kiện thuận lợi để Filip Nguyễn có thể hoàn tất các thủ tục cần thiết xin quốc tịch Việt Nam, qua đó có thể khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai.

“Tôi sẽ phải thể hiện khả năng của mình qua các trận đấu. Đặc biệt là giai đoạn đầu tiên trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Tôi sẽ nỗ lực hết sức. Trước tiên mục tiêu của tôi là cống hiến cho CLB Công an Hà Nội. Nếu thể hiện tốt, tôi rất vui nếu được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Đó là giấc mơ của tất cả các cầu thủ”, Filip Nguyễn nói.

Cuối cùng, Filip Nguyễn chia sẻ thêm về áp lực cạnh tranh vị trí ở CLB Công an Hà Nội rằng: “Ở Séc, tôi cũng phải cạnh tranh vị trí với các thủ môn khác. Ở đâu cũng có áp lực. Khó khăn với các cầu thủ từ châu Âu về là thời tiết, cũng như phong cách thi đấu. Tôi sẽ luôn thể hiện tốt nhất trên sân”.

