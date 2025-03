Thông điệp từ cầu thủ Việt kiều của U22 Việt Nam

Ngày 10/3, đội tuyển U22 Việt Nam đã hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là đợt tập trung đầu tiên hướng đến SEA Games 33 và trước mắt là giải giao hữu CFA China Team diễn ra vào cuối tháng 3 tới. Viktor Lê là cái tên nhận được nhiều chú ý bên cạnh Nguyễn An Khánh (Fk Trinec). Những cầu thủ Việt kiều mang đến làn gió mới cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Viktor Lê cho biết: “Khi đến Việt Nam cách đây 2-3 năm trước, tôi đã ấp ủ khát khao được khoác áo đội tuyển quốc gia. Vậy nên, khi có tên trong danh sách U22 Việt Nam lần này, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết mình, tập trung và duy trì rèn luyện hằng ngày. Tôi sẽ tích lũy và tận dụng mọi cơ hội có được trên đội tuyển.

Tôi sẽ không thể nói rõ điểm yếu hay mạnh của mình. Những gì thể hiện trên sân là cách tôi chứng minh bản thân và mọi người cũng có thể đánh giá từ đó. Còn khi lên U22 Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ cạnh tranh bằng mọi giá. Đây là môi trường lành mạnh, sòng phẳng và tích cực. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình”.

Tiền vệ Viktor Lê. Ảnh: HLHT.

Viktor Lê sinh năm 2003 tại Moskva, Nga, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Nga. Theo hồ sơ, Viktor Lê trưởng thành từ lò đào tạo của Câu lạc bộ CSKA Moskva, có sở trường thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công. Viktor Lê từng khoác áo Câu lạc bộ Bình Định trong mùa giải 2023, trước khi chuyển đến khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tại V.League 2024-2025.

Việc thi đấu ở V.League là một lợi thế của Viktor Lê. Không chỉ có cơ hội bắt nhịp với môi trường bóng đá Việt Nam mà còn hiểu hơn được văn hóa từ việc sinh hoạt cùng các đồng đội ở câu lạc bộ. Tiền vệ này chia sẻ: “Anh Lương Xuân Trường tại đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Mỗi khi có dịp trò chuyện, anh lại đưa ra cho tôi những lời khuyên và tư vấn. Trước khi lên U22 Việt Nam, tôi cũng được anh ấy dặn dò, giúp đỡ, chỉ bảo”.

Nhưng cần hiểu rõ rằng, để có được vị trí trong đội hình chính thức, các cầu thủ Việt kiều cần nỗ lực để vượt trội. Nhìn từ trường hợp của Nguyễn An Khánh để thấy rõ hơn hết. Anh từng có nhiều lần được triệu tập dưới thời huấn luyện viên Troussier. Lần gần nhất, Nguyễn Anh Khánh được huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh triệu tập vào năm 2024 nhưng sau đó đã bị loại trước thềm giải giao hữu tại Trung Quốc. Những vấn đề về chuyên môn là điều mà chính những cầu thủ Việt kiều cần ý thức hơn ai hết.

Nguyễn An Khánh sinh năm 2005 tại Trinec, Cộng hòa Séc. Anh có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Với vị trí sở trường là tiền vệ cánh nhưng khi cần, An Khánh có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ trung tâm. Trong lần trở lại này, An Khánh cần nỗ lực hơn để có được vị trí trong đội hình sang Trung Quốc dự giải giao hữu.

SEA Games 33 sẽ diễn ra vào cuối năm 2025. Đây là thời điểm mà U22 Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị về mặt lực lượng. Những cầu thủ Việt kiều sẽ là những phương án lựa chọn cho ban huấn luyện.

Do cùng thời điểm với đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2025 của Đội tuyển Việt Nam, nên vị trí Quyền HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tín nhiệm giao cho Trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh. Đồng hành cùng Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh trong BHL là trợ lý HLV Trịnh Duy Quang, HLV thủ môn Trần Minh Quang và HLV thể lực Nguyễn Tăng Tuấn.

Ở đợt hội quân lần này, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2025 do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức từ ngày 20/3 đến 25/3 tại Giang Tô, với sự tham dự của 4 đội tuyển U22 gồm: Việt Nam, Uzbekistan, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc.

Đây là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển U22 Việt Nam nhận lời mời tham dự giải đấu chất lượng này. Giải đấu lần trước diễn ra vào tháng 9/2024, khi đó đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã có 3 trận “thử lửa” rất hữu ích, lần lượt trước U22 Trung Quốc , U22 Uzbekistan và U22 Malaysia.