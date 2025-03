2 cầu thủ Việt kiều lên ĐT U22 Việt Nam chuẩn bị đấu Trung Quốc, Hàn Quốc

Danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam tháng 3/2025 * Thủ môn (4): Hồ Tùng Hân, Nguyễn Tân (Bà Rịa Vũng Tàu), Trần Trung Kiên (HAGL), Cao Văn Bình (SLNA) * Hậu vệ (9): Hồ Văn Cường (SLNA), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Lê Văn Hà (Hà Nội), Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Bảo Long (PVF-CAND), Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Hồng Phúc (Thể Công), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Võ Anh Quân (Ninh Bình) * Tiền vệ (9): Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quang Vinh (SLNA), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Phạm Minh Phúc (Công an Hà Nội), Nguyễn Thái Quốc Cường (TP HCM), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Viktor Le (Hà Tĩnh), Nguyễn An Khánh (Fk Trinec) * Tiền đạo (5): Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (Bà Rịa Vũng Tàu), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Lê Phát (PVF).