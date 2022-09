Ten Hag có cớ loại Ronaldo khỏi MU: Cơ hội nhận 100 triệu bảng trong tầm tay

Cristiano Ronaldo đã ghi bàn đầu tiên ở MU mùa giải này trong trận gặp FC Sheriff ở Europa League, nhưng đó chỉ là một quả penalty và thực tế vai trò của anh trên mặt trận tấn công của đội bóng đã giảm sút chưa từng thấy. Những vị trí của Rashford, Sancho, Elanga và Martial còn được đảm bảo hơn Ronaldo và HLV Erik Ten Hag hứa hẹn còn mang về những cá nhân mới sau khi đã bổ sung Antony từ Ajax.

Cristiano Ronaldo sẽ hết hợp đồng với MU sau mùa giải này

Việc Ronaldo sắp hết hợp đồng vào hè sang năm khiến MU có lý do để không gia hạn với anh, cho anh trở thành cầu thủ tự do và dọn dẹp quỹ lương để chuẩn bị cho thêm một kỳ mua sắm rầm rộ nữa vào hè năm sau. Nhưng vẫn có một lựa chọn cho “Quỷ Đỏ” là đẩy Ronaldo khỏi Old Trafford ngay trong tháng 1 tới, rằng sẽ có đội bóng nào đó có nhu cầu bổ sung tiền đạo và sẽ càng hấp dẫn hơn nếu họ được dự Champions League.

Và theo tờ Daily Mail (Anh), Ten Hag sẽ hưởng lợi từ chuyện này. Không chỉ loại bỏ siêu sao người Bồ Đào Nha để đỡ khó xử trong lựa chọn nhân sự mỗi trận đấu, HLV người Hà Lan sẽ kiếm được một khoản tiền đáng kể cho ngân sách chuyển nhượng của ông. Trong đợt mua quân vừa qua ông đã bỏ ra gần 230 triệu bảng, nhưng ngân sách hiện vẫn còn khoảng 70 triệu bảng.

Nếu chia tay Ronaldo vào đầu năm mới 2023, Ten Hag sẽ nhận về vào khoảng 30 triệu bảng cho ngân sách của mình để tăng hạn mức chi tiêu lên 100 triệu bảng, số tiền 30 triệu đó sẽ là tiền lương mà MU không phải trả cho Ronaldo trong thời hạn còn lại của hợp đồng. Ten Hag đang có nhu cầu bổ sung 3 cầu thủ nên con số này chưa hẳn đủ, nhưng ông có thể chờ sang năm để hoàn tất mục tiêu mua người của mình khi tiếp tục có thêm những người thừa rời MU.

Mặc dù MU đang có phong độ tốt sau 2 trận đầu mùa giải toàn thua nhưng ban huấn luyện MU chưa quá lạc quan. Lối chơi của họ còn nhiều mặt yếu và sẽ không lâu nữa đối phương tìm ra cách bắt bài, nên sự bổ sung quân số, cũng như tìm ra các phương án chơi, mới đang là điều Ten Hag cùng các cộng sự nhắm đến.

