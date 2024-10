Son Heung Min hụt giải “Quả bóng vàng châu Á”, Ronaldo chỉ xếp thứ 4

Son Heung Min, Ronaldo bị vượt mặt tại giải “Quả bóng vàng châu Á”

Tại buổi công bố giải thưởng "Best Footballer in Asia 2024", hay còn gọi là "Quả bóng vàng châu Á", do Titan Sport (Trung Quốc) tổ chức, đã diễn ra một bất ngờ lớn. Hai ngôi sao nổi tiếng Cristiano Ronaldo và Son Heung-min không giành được giải thưởng, trong khi người chiến thắng là Akram Afif.

Son Heung Min và Ronaldo không vượt qua được Akram Afif

Theo kết quả công bố, tiền đạo người Qatar Akram Afif đã giành được 18% số phiếu bầu từ 63 chuyên gia bóng đá châu Á, cao nhất trong số các ứng viên. Giải thưởng năm nay chỉ tính thành tích của cầu thủ từ ngày 1/1/2024 đến 15/8/2024, thay vì tính theo mùa giải liên năm.

Afif đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận chung kết Asian Cup 2024 khi ghi cả 3 bàn thắng giúp ĐT Qatar đăng quang. Tiền vệ sinh năm 1996 từng thi đấu cho một số CLB châu Âu như Eupen (Bỉ), Villarreal và Sporting Gijon (Tây Ban Nha).

Mùa trước, Afif trở về thi đấu cho CLB Al Sadd tại giải VĐQG Qatar và ngay lập tức tỏa sáng. Anh giành giải “Vua phá lưới” với 26 bàn thắng, giúp Al Sadd đăng quang dễ dàng.

Người về nhì là Son Heung Min, tiền đạo người Hàn Quốc, chỉ nhận được 16,8% phiếu bầu. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, cầu thủ đang chơi cho Tottenham không giành được giải thưởng này. Kể từ khi giải thưởng được lập ra vào năm 2013, Son đã có tới 9 lần đăng quang.

Điểm thú vị là Akram Afif trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt giải “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á” trong khi đang thi đấu tại châu Á. Ngoài Son Heung Min, hai cầu thủ khác là Keisuke Honda và Shinji Okazaki đều giành giải thưởng khi thi đấu ở nước ngoài.

Ronaldo chỉ về thứ 4

Cristiano Ronaldo chỉ đứng thứ 4 trong danh sách đề cử. Siêu sao này nhận được 10,8% phiếu bầu, thua cả Rahimi. Tiền đạo người Morocco đang thi đấu cho Al Ain (UAE), đã giành ngôi “Vua phá lưới AFC Champions League 2023/24” và thi đấu rất hay tại Olympic 2024.

Mặc dù ghi được 26 bàn trong thời gian xét thưởng, nhưng phần lớn các bàn thắng của Ronaldo đều ở Saudi Pro League, nên không được đánh giá cao. Tình huống tương tự xảy ra với Mitrovic của Al Hilal.

Danh sách 10 cầu thủ hay nhất châu Á 2024 1. Akram Afif (CLB Al Sadd - Qatar) 2. Son Heung Min (Tottenham - Hàn Quốc) 3. Rahimi (Al Ain - Morocco) 4. Cristiano Ronaldo (Al Nassr - Bồ Đào Nha) 5. Aleksandar Mitrovic (Al Hilal - Serbia) 6. Musa Al Tamari (Montpellier - Jordan) 7. Mehdi Taremi (Porto - Iran) 8. Wataru Endo (Liverpool - Nhật Bản) 9. Lee Kang-in (PSG - Hàn Quốc) 10. Takefusa Kubo (Real Sociedad - Nhật Bản)

Nguồn: [Link nguồn]