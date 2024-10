Ronaldo kiếm tiền đỉnh nhất thế giới, Messi "hít khói": Khác biệt từ Saudi Arabia

Ronaldo vẫn kiếm tiền đỉnh nhất giới bóng đá

Phong trào các đội bóng tại Saudi Arabia chi “tiền tấn” để chiêu mộ siêu sao thế giới có phần thoái trào sau khoảng 1 năm. Những tân binh tới với Saudi Pro League mùa hè vừa qua đều không phải thuộc hàng sao số như Moussa Diaby, Ivan Toney hay Marcos Leonardo. Khí hậu khắc nghiệt và điều kiện sống kém là những lý do khiến nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu từ chối lời mời tới Saudi Pro League.

Ronaldo vẫn kiếm tiền đỉnh nhất giới bóng đá nhờ đi đầu trong xu thế sang Saudi Arabia thi đấu

Tuy nhiên, những cầu thủ tiên phong trong làn sóng này vẫn đang nhận mức lương khổng lồ. Theo nghiên cứu mới nhất từ tạp chí Forbes, 3/4 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới hiện nay đều đến từ Saudi Pro League, trong đó có người đứng đầu danh sách.

Không ai khác chính là Cristiano Ronaldo. Theo Forbes, Ronaldo kiếm được 285 triệu USD mỗi năm, trong đó 220 triệu USD đến từ Al Nassr (bao gồm lương và thưởng). 65 triệu USD còn lại đến từ các nguồn thu nhập khác như quảng cáo và kinh doanh.

Năm 2024 đánh dấu nhiều mốc quan trọng của CR7, như việc cán mốc 900 bàn thắng và 900 triệu lượt theo dõi trên các mạng xã hội. Ronaldo cũng bắt đầu đăng bài trên YouTube, thu hút số lượng người theo dõi tăng lên chóng mặt.

Messi đứng thứ hai và phần còn lại

Người đứng thứ hai trong danh sách là “đại kình địch” Lionel Messi. So với CR7, siêu sao người Argentina có thu nhập chưa bằng một nửa, với 135 triệu USD mỗi năm. Lương và thưởng của Messi tại Inter Miami là 60 triệu USD, chưa bằng một phần ba so với Ronaldo tại Al Nassr. Tuy nhiên, Messi lại kiếm được nhiều hơn ở khoản thu nhập ngoài bóng đá, với 75 triệu USD (hơn 10 triệu USD so với Ronaldo).

Messi kiếm được 135 triệu USD/năm, chưa bằng 1 nửa so với Ronaldo

Cầu thủ có thu nhập cao thứ ba hiện tại là Neymar, với 110 triệu USD mỗi năm. Dù gần như không thi đấu vì chấn thương trong năm qua, anh vẫn kiếm được 80 triệu USD từ Al Hilal, cùng 30 triệu USD từ các nguồn ngoài bóng đá nhờ vào bản quyền hình ảnh.

Người đứng thứ tư trong danh sách này là Karim Benzema, cũng từ Saudi Arabia, với mức lương 100 triệu USD mỗi năm, cao hơn Neymar. Tuy nhiên, Benzema chỉ kiếm được khoảng 4 triệu USD từ các nguồn ngoài bóng đá, nên xếp sau tiền đạo người Brazil.

Cầu thủ có thu nhập cao nhất tại châu Âu lúc này là Kylian Mbappe, với 90 triệu USD mỗi năm, đứng thứ năm trong danh sách. Tiền đạo người Pháp được Real Madrid trả 70 triệu USD và kiếm thêm 20 triệu USD từ các nguồn ngoài bóng đá. Tiếp theo trong top 10 lần lượt là Erling Haaland (60 triệu USD), Vinicius Junior (55 triệu USD), Mohamed Salah (53 triệu USD), Sadio Mane (52 triệu USD) và Kevin De Bruyne (39 triệu USD).

Saudi Arabia tạo nên sự khác biệt cho Ronaldo

Cần lưu ý rằng Forbes tính tổng thu nhập chứ không phải số tiền thực tế mà cầu thủ nhận được. Vì vậy, khoảng cách thu nhập giữa các cầu thủ thực tế lớn hơn nhiều. Đối với những cầu thủ tại Saudi Arabia như Ronaldo, Neymar và Benzema, họ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân, nên tổng thu nhập cũng là số tiền nhận về.

Trong khi đó, các cầu thủ tại châu Âu thường bị đánh thuế khoảng 50% tổng thu nhập. Chẳng hạn, Mbappe chỉ thực nhận khoảng 35 triệu USD, làm tăng khoảng cách lương giữa tiền đạo này và Ronaldo lên hơn 7 lần, thay vì chỉ hơn 3 lần như Forbes tính.

Trường hợp của Messi cũng có sự khác biệt, bởi Mỹ tính thuế thu nhập cá nhân theo từng khu vực. Dù Miami miễn thuế, siêu sao người Argentina vẫn phải chịu thuế dành cho người nước ngoài (khoảng 30-40%), nên số tiền thực tế thu về cũng không giống như thông tin của Forbes.

