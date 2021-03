Solskjaer chưa có cúp cho MU, vẫn được gia hạn & đút túi 30 triệu bảng

Thứ Sáu, ngày 26/03/2021 00:03 AM (GMT+7)

Ole Gunnar Solskjaer sẽ được MU gia hạn hợp đồng và đút túi 30 triệu bảng.

HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer của MU sẽ được gia hạn hợp đồng trong thời gian tới, và Solskjaer sẽ được tăng lương bất chấp chưa có danh hiệu nào cho CLB.

Solskjaer sẽ được MU gia hạn thêm 3 năm

Trong mùa giải này MU đang tạm chiếm vị trí nhì bảng tại Premier League dù cơ hội vô địch rất thấp do kém Man City 14 điểm. Họ đã bị loại khỏi FA Cup và League Cup nhưng trụ lại Europa League và đã lọt vào tứ kết, với cơ hội vô địch không nhỏ.

Những người lãnh đạo MU, đại diện bởi phó chủ tịch Ed Woodward, đã đánh giá về năng lực của Solskjaer và cho rằng kết quả mà HLV người Na Uy mang lại là đủ sự thuyết phục để được gia hạn hợp đồng. Solskjaer có hợp đồng hiện tại với MU tới hết mùa giải 2021/22.

Theo tờ The Mirror, Solskjaer sẽ được thưởng một bản hợp đồng 3 năm, theo đó sẽ có 2 năm là cam kết còn 1 năm là do MU quyết định có gia hạn bổ sung hay không, do đó nếu Solskjaer bị sa thải trước khi bước sang năm thứ 3 thì MU chỉ phải đền bù tiền lương của 2 năm. Và mức lương của Solskjaer sẽ được tăng, từ 7,5 triệu bảng/năm lên 10 triệu bảng/năm, tức Solskjaer sẽ đút túi 30 triệu bảng nếu dẫn dắt sang mùa thứ 3 của hợp đồng.

Europa League là đấu trường mà MU có cơ hội đoạt danh hiệu cao nhất ở thời điểm này

Nguồn tin cho biết việc ban lãnh đạo MU sốt sắng tiến hành việc gia hạn là bởi họ không muốn Solskjaer lấn cấn về tương lai sau khi mùa giải kết thúc. Thông thường các HLV sẽ được quyết định việc gia hạn hay không vào cuối mùa giải nếu thành tích của đội bóng không quá nổi bật, chưa kể với trường hợp của Solskjaer không có nhiều đội thực sự ham muốn mời mọc ông dẫn dắt.

Với mức lương mới Solskjaer sẽ là một trong những HLV được trả cao tại Premier League, nhưng tiền lương của ông chỉ bằng một nửa Pep Guardiola tại Man City, trong khi Jurgen Klopp & Jose Mourinho đều hơn Solskjaer 5 triệu và Carlo Ancelotti ở Everton cũng hưởng lương 11 triệu bảng/năm.

