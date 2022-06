SAO 100 triệu bảng Grealish tố bị Pep kìm hãm tại Man City, triệu fan sốc nặng

Tiền vệ Jack Grealish mới đây đã lên tiếng thừa nhận rằng bản thân đang chơi đúng phong độ hơn ở ĐT Anh. Cụ thể, ngôi sao trị giá 100 triệu bảng của Man City cho rằng anh không có cơ hội được chơi đúng sở trường tại Etihad và đó là lý do khiến phong độ bị sa sút mùa giải qua.

Grealish gây ấn tượng dù chỉ ra sân ít phút trong trận hòa 1-1 trước ĐT Đức

Ngôi sao 26 tuổi chỉ được vào sân từ ghế dự bị ở nửa cuối hiệp 2 trong trận hòa 1-1 của ĐT Anh trước ĐT Đức tại chiến dịch Nations League. Tuy nhiên, Grealish vẫn cho thấy phẩm chất của một tiền vệ tấn công hàng đầu, điều mà người hâm mộ hiếm khi được chứng kiến ở mùa giải vừa qua trong màu áo Man City.

Tất nhiên, sơ đồ chiến thuật và triết lý tấn công của HLV Gareth Southgate tại ĐT Anh hoàn toàn khác so với những gì Pep Guardiola áp đặt tại Man City. Thế nhưng, cựu sao Aston Villa vẫn có lý do để cho rằng mình bị kìm hãm trong màu áo CLB mùa giải vừa qua.

"HLV Southgate yêu cầu tôi trở lại là chính mình và cố gắng chơi bóng sáng tạo nhất có thể, và tôi đã rất thoải mái khi thể hiện những gì tốt nhất của bản thân. Tôi cảm thấy mình đang chơi quá an toàn ở Man City nhưng khi lên tuyển Anh, tôi như lấy lại cảm hứng chơi bóng kể cả khi tập luyện. Tôi liên tục ghi bàn và kiến tạo trên sân tập. Thật khó để giải thích nhưng tôi thực sự cảm thấy mình được chơi tự do hơn rất nhiều so với ở Man City", Grealish chia sẻ.

Pep bị cho là đã kìm hãm tài năng của ngôi sao người Anh

Ngôi sao người Anh bóng gió về việc bị HLV Pep Guardiola gò bó trong khi chơi bóng và điều này khiến anh không thể có được cảm giác tốt nhất mỗi khi được trao cơ hội ra sân.

"Tôi cảm thấy mình có thể tham gia vào nhiều bàn thắng hơn và hy vọng tôi sẽ mang màn trình diễn này về lại CLB. Tôi hy vọng sẽ làm được vào mùa giải năm sau. Thành thật mà nói tôi thích không khí ở Man City nhưng tôi lại muốn chơi bóng ở nơi khác", ngôi sao 26 tuổi bóng gió về tương lai.

Chia sẻ về sự khác biệt giữa Southgate và Pep, Grealish không ngần ngại cho rằng cả hai đều có điểm mạnh yếu riêng. "Họ là hai HLV khác trường phái nên sẽ rất khó để so sánh. Pep có cấu trúc đội hình chi tiết hơn rất nhiều nhưng bạn sẽ không thể tác động được gì vào những quyết định của ông ấy. Với Southgate, ông ấy chỉ cần một đội hình để tiến tới thành công và không quá chi tiết trong từng vị trí trên sân", Grealish khẳng định.

