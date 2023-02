"Sài Gòn Lâm Đồng" và những vụ sáp nhập kỳ lạ của bóng đá Việt Nam

Cần Thơ bỏ giải, Sài Gòn FC chiêu mộ đội hình hoàn toàn mới Trước thềm giải hạng Nhất 2023, một CLB khác cũng gặp khó khăn về mặt tài chính là Cần Thơ. Họ đã thông báo giải thể, rút lui khỏi giải hạng Nhất do không tìm được nhà tài trợ mới. Dự kiến đội bóng này sẽ trở lại giải hạng Ba thi đấu theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Về phía Sài Gòn FC, họ sẽ thi đấu với một đội hình hoàn toàn mới so với mùa trước. Ngay sau khi V.League 2022 khép lại, đội bóng này đã thanh lý toàn bộ cầu thủ và thành viên ban huấn luyện. Nếu không được Lâm Đồng mua lại suất thi đấu, Sài Gòn FC có thể trở thành cái tên tiếp theo bị xóa sổ trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Nhiều khả năng cầu thủ Sài Gòn FC tham dự giải hạng Nhất 2023 sẽ là những gương mặt từng khoác áo Lâm Đồng. Ngoài ra, đội bóng này có thể ký hợp đồng với một số cầu thủ tự do, cũng như mượn người từ các đội SLNA, HAGL về thi đấu.