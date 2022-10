Ronaldo và hàng loạt scandal ở MU: Cái tôi quá lớn của ngôi sao bị cô lập

Ronaldo sút bóng vào người Curtis Jones

Vào ngày 24/10/2021, MU nhận thất bại 0-5 trước Liverpool. Trong trận cầu này, Ronaldo thi đấu khá mờ nhạt. Đã chơi không tốt, siêu sao người Bồ Đào Nha còn để lại hành động vô cùng xấu xí khi anh sút thẳng bóng vào người Curtis Jones trong tình huống 2 cầu thủ này tranh chấp ở đường biên.

Curtis Jones không gặp vấn đề gì lớn trong tình huống xấu chơi đó của Ronaldo. Tuy nhiên CR7 bị chỉ trích rất nhiều, chưa kể nhiều fan còn cho rằng anh xứng đáng nhận thẻ đỏ thay vì chiếc thẻ vàng.

Thiếu tôn trọng khán giả

Mới đây, Ronaldo khiến khán giả vô cùng bực mình khi tiến thẳng vào đường hầm dù trận đấu với Tottenham còn chưa kết thúc. Có lẽ CR7 bất mãn với HLV Ten Hag bởi không được vào sân thi đấu, nhưng điều đó lại khiến hình ảnh của cầu thủ này xấu đi trong mắt các CĐV.

Trên Twitter, nhiều CĐV đã buông lời chỉ trích Ronaldo như: “Đồ trẻ con”, “hãy chấm dứt hợp đồng với Ronaldo”, “Hành động của Ronaldo thật lố bịch”.

Cũng trong mùa giải năm nay, Ronaldo có hành động tương tự trong trận thua 0-4 trước Brentford. Bực tức vì đội nhà thua trắng, CR7 tỏ thái độ vùng vằng rồi đi thẳng vào đường hầm thay vì đi xung quanh khán đài để cảm ơn các fan.

Ronaldo đập điện thoại của CĐV nhí

Ở vòng 32 Ngoại hạng Anh mùa bóng năm ngoái, Ronaldo có hành động đập mạnh vào tay một CĐV nhí, qua đó làm vỡ chiếc điện thoại của CĐV này. Ronaldo sau đó còn bị cảnh sát “sờ gáy”.

Siêu sao sinh năm 1985 đã lên mạng xã hội (MXH) để gửi lời xin lỗi tới CĐV này. Tuy nhiên không ít fan bất bình với chính lời xin lỗi đó. Họ cho rằng CR7 chỉ xin lỗi trên MXH là sự thiếu chân thành. Bản thân mẹ của nạn nhân cũng không chấp nhận lời xin lỗi ấy.

Tìm đủ lý do để trốn tránh chuyến du đấu với MU

Vào thời điểm mùa giải 2021/22 kết thúc, Ronaldo “thề non hẹn biển” gắn bó với MU. Tuy nhiên khi “Qủy đỏ” bước vào chuyến du đấu, cầu thủ này lại lấy nhiều lý do để trốn tránh. Theo nhiều nguồn tin, CR7 làm như vậy để tìm đường thoát khỏi sân Old Trafford.

Việc Ronaldo quyết định không đi du đấu cùng MU khiến “Qủy đỏ” gặp không ít rắc rối. Về phía siêu sao người Bồ Đào Nha, dù làm mọi cách để rời nửa đỏ thành Manchester nhưng rốt cuộc anh vẫn phải ở lại. Lý do bởi không đội bóng nào ở châu Âu chấp nhận chiêu mộ anh.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ronaldo-va-hang-loat-scandal-o-mu-cai-toi-qua-lon-cua-ngoi-sao...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ronaldo-va-hang-loat-scandal-o-mu-cai-toi-qua-lon-cua-ngoi-sao-bi-co-lap-c28a41177.html