Ronaldo tuyên bố nghỉ đá bóng nếu Messi giành Quả bóng vàng, ngã ngửa sự thật

Tờ L'Equipe đăng tải một bài phỏng vấn rất đáng chú ý. Thông tin từ Thierry Marchand, cựu trưởng bộ phận Bóng đá nước ngoài tạp chí France Football của Pháp, trong cuộc trò chuyện cùng siêu sao Cristiano Ronaldo ngày 22/10/2019.

Ronaldo từng nói với Thierry Marchand, anh sẽ nghỉ đá bóng nếu Messi giành thêm Quả bóng vàng

Thời điểm ấy, Thierry Marchand còn là quan chức của tờ France Football - đơn vị tổ chức cuộc bình chọn Quả bóng vàng danh giá. Và ông đã trực tiếp trao đổi với siêu sao người Bồ Đào Nha về nhiều khía cạnh khác nhau liên quan đến thế giới bóng đá.

CR7 khẳng khái đặt mình vào trong chuỗi so sánh với Messi: "Sống trong vỏ bọc an toàn của mình thì dễ dàng hơn, nhất là khi anh vẫn đang thành công. Không dám rời bỏ vùng an toàn của mình, đó là điều không thể được đánh giá cao".

Chủ nhân của 5 danh hiệu Quả bóng vàng tự tin: "Anh xem, tôi dám (rời Real) để tới Turin, với một CLB mới, một giải đấu mới, một nền văn hóa bóng đá mới. Tôi tự đặt mình vào hiểm nguy. Bởi sự mạo hiểm này, tôi đã mất Ballon d’Or năm ngoái".

Sở dĩ Ronaldo coi thường sự nhút nhát, sống trong vỏ bọc nhung lụa của Messi bởi khi đó cầu thủ này vẫn đang chơi cho Barcelona. Nhưng đến mùa hè 2021, "Leo" kỳ thực đã rời Barca để đến với PSG, một nơi thậm chí còn dễ dàng hơn.

Tại thời điểm ngày 22/10/2019, CR7 dõng dạc tuyên bố: "'Nếu Messi giành Quả bóng vàng năm nay, tôi sẽ bỏ bóng đá!”.

Điều đáng ngạc nhiên, là vào ngày 2/12 năm đó, Messi được trao giải Quả bóng vàng lần thứ 6 sự nghiệp. "Leo" vượt qua kỳ phùng địch thủ về số lần "đăng quang" khi có danh hiệu thứ 6 và đến năm 2021, siêu sao người Argentina chiến thắng lần thứ 7. Vậy nhưng, Ronaldo chưa hề bỏ bóng đá như tuyên bố. Do vậy, Thierry Marchand đi đến kết luận CR7 là kẻ "chém gió".

Ronaldo cho rằng anh đến PSG khi nào cũng được, nhưng hè vừa rồi thì không

Một vấn đề khác cũng khiến Ronaldo trở thành kẻ tự cao tự đại trong mắt Thierry Marchand. Đó là việc anh và người đại diện của mình - Jorge Mendes tự tin rằng Ronaldo muốn qua PSG lúc nào cũng được.

Marchand đặt câu hỏi: "Này, Cristiano, bao giờ thì chúng tôi có thể thấy anh ở Paris?". Đáp lại là câu trả lời thế này: "Cánh cửa lúc nào cũng mở. Chỉ cần người Bồ Đào Nha trong khu vực Paris thôi cũng đủ lấp đầy sân vận động rồi. Tôi có thể hình dung ra cảnh mình chơi bóng ở Parc des Princes, trước 50.000 người Bồ Đào Nha. Đấy sẽ là một khung cảnh tuyệt vời".

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ronaldo-tuyen-bo-nghi-da-bong-neu-messi-gianh-qua-bong-vang-ng...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ronaldo-tuyen-bo-nghi-da-bong-neu-messi-gianh-qua-bong-vang-nga-ngua-su-that-c28a42450.html