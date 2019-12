Ronaldo bật nhảy “siêu nhân” đánh đầu ghi bàn: Thầy dạy là ai?

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019 19:04 PM (GMT+7)

Một thống kê cho thấy Ronaldo càng già thì càng hay ghi bàn bằng đầu và một người đột nhiên xuất hiện và xưng là "thầy dạy đánh đầu của CR7".

Mới đây, Ronaldo lại khiến giới mộ điệu phải trầm trồ với pha bật cao tới 2,56m và bay người đánh đầu để giúp Juventus giành chiến thắng trước Sampdoria. Ở tuổi 34, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy những phẩm chất của một "siêu nhân" khiến người ta không thể không tán thưởng.

Ronaldo vừa ghi một siêu phẩm bằng đầu tại Serie A

Đó là bàn thắng bằng đầu thứ 128 trong sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo, chiếm xấp xỉ 18% tổng số bàn thắng Ronaldo ghi được cho CLB và ĐTQG Bồ Đào Nha. Hiện tại, CR7 đang có được 712 bàn trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Một điểm khá thú vị là càng về cuối sự nghiệp, Ronaldo lại đánh đầu thành bàn càng nhiều. Kể từ khi chuyển tới Juventus vào năm 2018, Ronaldo đã có 11 bàn đánh đầu, chiếm tỉ lệ 28% tổng số bàn thắng - cao nhất trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của CR7. Vậy vì sao Ronaldo lại có thể bật cao đến vậy?

Bộ phim về Ronaldo mang tên "Ronaldo - Tested to the Limit" - "Ronaldo - Kiểm tra giới hạn tận cùng" phát hành năm 2011 có giải thích điều này. "Ronaldo thậm chí có lượng mỡ trong người ít hơn 3% so với những siêu mẫu trình diễn thời trang, vòng đùi của cầu thủ này lên tới 61,7 cm. Điều này giúp cho Ronaldo có thể hoàn thành quãng đường 25m chỉ sau 3,61 giây".

Đồng đội cũ, Mario Jardel tự nhận mình là thầy dạy Ronaldo cách đánh đầu

Chính nhờ những cơ chân chắc khỏe và được tập luyện thường xuyên nên Ronaldo có khả năng bật cao đến vậy. Một nghiên cứu khác cho thấy, động tác tay và đầu gối giúp CR7 có thể giữ mình lâu hơn trên không và độ cao trung bình của chân so với mặt đất trong những pha bật nhảy là 78 cm, cao hơn 7 cm so với khả năng bật nhảy trung bình của các VĐV bóng rổ tại NBA.

8 năm sau, Ronaldo bật nhảy không còn cao như trước (71 cm) nhưng như vậy vẫn là quá đủ để được mệnh danh là "siêu nhân". Trong một diễn biến khác, cựu cầu thủ người Brazil Mário Jardel từng hẹn hò với chị gái Ronaldo cũng là đồng đội với CR7 tại Sporting CP vừa vỗ ngực nhận mình là "thầy" của Ronaldo.

"Tôi từng chơi với cậu ấy 2 mùa tại Sporting CP. Tôi đã dạy Ronaldo cách đánh đầu như thế nào. Không tin, anh cứ hỏi cậu ấy. Còn nếu cậu ta phủ nhận thì Ronaldo chỉ là thằng nói dối".

