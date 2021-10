Rộ tin MU lại thôi không muốn bổ nhiệm Conte vì lý do bất ngờ

Trong bối cảnh MU định thay HLV trưởng sau những kết quả không tốt dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, không ngạc nhiên khi Antonio Conte được xướng tên là ứng viên hàng đầu. Nhà cầm quân người Italia, với bản CV đầy những thành công ở Juventus, ĐT Italia, Chelsea và Inter Milan, hiện đang thất nghiệp và sẵn sàng tiếp quản bất cứ lúc nào, chưa kể ông đã có kinh nghiệm ở Premier League.

Antonio Conte sẽ đòi mức lương khá cao nếu được MU mời

Tuy nhiên mới đây một số đầu báo thể thao tại Anh cho biết xem ra MU đang lưỡng lự với Conte và vẫn cho Solskjaer cơ hội bởi một số lý do. Conte được cho là một HLV “cứng đầu”, một người muốn quyền lực tập trung hoàn toàn vào tay mình và không chấp nhận sự định hướng từ người khác. Trong khi đó MU đã quen với sự bình yên từ khi bổ nhiệm Solskjaer, người tỏ ra khá nhún nhường và không có xung đột gì với ban giám đốc CLB.

Nhưng không chỉ mỗi lý do đó. Tờ The Mirror mới đây tiết lộ mặc dù MU sẽ không phải mất phí bồi thường hợp đồng cho bất cứ CLB nào để có được Conte, “Quỷ Đỏ” vẫn tỏ ra dè dặt bởi nhà cầm quân người Italia đòi hỏi một mức lương cực cao. Nguồn tin cho biết Conte đòi lương 18 triệu bảng/năm và bản hợp đồng sẽ phải có thời hạn tới 2025, chưa kể MU còn phải chi thêm tiền để đưa về ban huấn luyện do Conte chỉ định.

Tất nhiên đó là chưa nói đến số tiền mà MU cần bỏ ra để sa thải Solskjaer và ban huấn luyện của ông. Riêng tiền để thanh lý hợp đồng của Solskjaer đã là 7,5 triệu bảng, thế nên MU gần như là đang chờ Solskjaer tự xin từ chức để đỡ tốn tiền. Đây được cho là lý do vì sao lúc này Solskjaer vẫn đang được giữ chân ở Old Trafford, nhưng nếu thua Tottenham (23h30, 30/10) thì MU sẽ buộc phải ra tay.

Conte từ khi đến dẫn dắt Chelsea đã nổi tiếng là một người đòi hỏi cao nên các CLB phải sẵn sàng tài chính để đáp ứng ý muốn của ông. Nhà cầm quân này đã mua cầu thủ với tổng giá hơn 100 triệu bảng ở mùa đầu dẫn dắt Chelsea, và phá kỷ lục chuyển nhượng của Inter Milan để mua Romelu Lukaku.

Tương lai HLV Ole Gunnar Solskjaer Sau trận thua Liverpool 0-5, MU có nên sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer? Có Không Đợi đến hết mùa giải này Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ro-tin-mu-lai-thoi-khong-muon-bo-nhiem-conte-vi-ly-do-bat-ngo-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ro-tin-mu-lai-thoi-khong-muon-bo-nhiem-conte-vi-ly-do-bat-ngo-c28a18590.html