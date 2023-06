Quân ông Park đá kiểu… Troussier

HLV Troussier vừa xay gạo vừa bế em Cùng thời điểm hội quân 20 tuyển thủ quốc gia ngày 5-6, ông thầy người Pháp cũng cho triệu tập 25 cầu thủ trẻ lên tuyển U-23 VN, với hầu hết là thành phần vừa tham dự SEA Games 32. Đáng chú ý đội trưởng thủ môn Quan Văn Chuẩn không có mặt, trong khi hai cầu thủ Lê Văn Đô và Thanh Nhàn bị chấn thương không lên tuyển. Có năm tân binh gồm thủ môn Văn Việt, Đức Anh, Hoàng Văn Toản, Võ Nguyên Hoàng, đặc biệt là tiền vệ trung tâm Nguyễn An Khánh do chính HLV Troussier phát hiện. Cầu thủ Việt kiều mới 18 tuổi này đang khoác áo CLB U-19 Sigma Olomouc và cũng là thành viên của đội U-18 Cộng hòa Czech. Chút khó khăn của HLV Troussier là đồng thời nắm cả hai đội tuyển quốc gia, theo kiểu “vừa xay gạo vừa bế em” khiến ông phải tập trung cao độ. Chẳng hạn, ông sẽ dẫn dắt tuyển quốc gia thi đấu với Hong Kong vào ngày 15-6 tại sân Lạch Tray, gặp Syria ngày 20-6 trên sân Thiên Trường thì đội U-23 VN đối đầu với CLB Công an Hà Nội (ngày 14-6) tại Trung tâm PVF và Hải Phòng (ngày 17-6) tại sân Lạch Tray.