Chuyện về An Khánh, cầu thủ Việt kiều được HLV Troussier tìm thấy trên...Facebook

Cái 'chất Nghệ' của tài năng trẻ châu Âu

Nghệ An là 'cái nôi' của nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam , cung cấp những tài năng hứa hẹn cho các cấp độ đội tuyển trong nhiều năm qua. Dường như, cái chất bóng đá ấy vẫn chảy trong máu nhiều thế hệ người Nghệ An, dù không sinh ra trên đất mẹ. Đó là trường hợp của Andrej Nguyễn Đức An Khánh .

Nguyễn An Khánh và các đồng đội ở đội U19 Sigma Olomouc.

Andrej Nguyễn Đức An Khánh sinh năm 2005 tại Trinec (Cộng hòa Séc) trong một gia đình Việt Nam 100%. Cha cậu là ông Nguyễn Đức Hỷ, người Đô Lương, Nghệ An và di cư sang Séc từ những năm 1990 theo dạng đoàn tụ gia đình. Vợ chồng anh Hỷ có với nhau 4 mặt con, An Khánh là người con thứ ba.

Ông Nguyễn Đức Hỷ rất đam mê bóng đá và là CĐV nhiệt thành của đội bóng địa phương FK Třinec trong suốt nhiều năm. Niềm đam mê ấy được cậu con trai An Khánh thừa hưởng và phát huy. Cậu bắt đầu chơi bóng từ năm 5 tuổi và chỉ mất 2 năm để lọt vào mắt xanh của đội trẻ Trinec. Đến năm 13 tuổi, An Khánh bắt đầu rời xa gia đình để ăn tập toàn thời gian ở học viện.

"An Khánh rời xa vòng tay gia đình từ năm 13 tuổi. Một mặt tôi cũng lo vì không biết con có hòa nhập được không. Một mặt thì cũng mừng vì cháu có cơ hội tiến thân. Từ năm 2018, gia đình tôi không còn phải lo bất kỳ chi phí nào cho Khánh", ông Nguyễn Đức Hỷ chia sẻ.

Nguyễn An Khánh thời bé.

Đến năm 15 tuổi, CLB Sigma Olomouc đã chi 1 tỷ đồng thanh toán phí đào tạo cho Trinec để chiêu mộ An Khánh. Cầu thủ sinh năm 2005 này thường đá tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ tấn công. Chiều cao 1m75 không phải lý tưởng ở châu Âu nhưng bù lại, kỹ thuật cơ bản và tư duy chơi bóng của An Khánh được đánh giá cao. Ngoài ra, cầu thủ này thi đấu rất máu lửa và gan lì - những nét tính cách có nhiều phần giống với những cầu thủ xứ Nghệ ở Việt Nam.

Mùa giải 2021/22 ở đội U17 Olomouc, An Khánh ghi 10 bàn thắng và nằm trong top 10 chân sút tốt nhất giải U17. Với lối chơi đa năng, An Khánh thường xuyên đá chính cho U19 Sigma Olomouc và nhiều lần góp mặt trong đội B của CLB thi đấu ở giải hạng Nhất CH Séc. Tính đến thời điểm này của mùa giải, An Khánh đã ghi được 7 bàn và 20 lần kiến tạo cho các đồng đội.

Một pha ghi bàn của An Khánh.

Màn trình diễn ấn tượng giúp cậu luôn có tên trong danh sách theo dõi của đội dự tuyển U15, U17 và U18 Cộng hòa Séc. Hồi tháng 3, An Khánh hoàn tất thủ tục nhập tịch Cộng hòa Séc và ngay lập tức được gọi lên đội U18 nước này. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến khả năng khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai vì An Khánh có hai quốc tịch Việt Nam và Séc.

Theo chia sẻ của ông Hỷ, ông tôn trọng quyết định của An Khánh nhưng luôn bày tỏ mong muốn con trai sẽ khoác áo tuyển Việt Nam: "An Khánh mang trong mình dòng máu Việt. Từ nhỏ tới lớn gia đình cũng thường cho cháu về nước thăm quê hương cội nguồn.

Nhưng nó vốn dĩ lớn lên ở châu Âu. Nó muốn phát triển sự nghiệp ở đây. Tôi là người Việt. Nếu con mình đá cho tuyển Việt Nam thì tôi sẽ rất vui và tự hào. Nhưng quyền quyết định là ở Khánh. Chúng tôi để ngỏ mọi cơ hội".

Do đó, việc An Khánh có tên trong danh sách triệu tập của U23 Việt Nam khiến nhiều người hâm mộ vui mừng. Đợt tập trung lần này có thể sẽ là cơ sở cho lựa chọn của An Khánh trong tương lai. Chuyện các đội tuyển 'giành giật tài năng' đa quốc tịch là chuyện hết sức bình thường và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng cho thấy sự thiện chí với những tài năng Việt kiều.

Bố mẹ luôn bên cạnh cổ vũ sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 2005.

U23 Việt Nam và câu chuyện tìm cầu thủ trẻ trên... Facebook

Bóng đá Việt Nam luôn chào đón các cầu thủ Việt kiều như An Khánh đóng góp cho quê hương. Tuy nhiên, việc tìm kiếm và kết nối với những cầu thủ dạng này không đơn giản vì số lượng người Việt sống rải rác trên thế giới là rất lớn. Trong bối cảnh đó, nhiều fanpage Facebook về bóng đá Việt Nam đã tìm tòi và giới thiệu cho đội tuyển Việt Nam những gương mặt Việt kiều.

Những thông tin về An Khánh được fanpage Vietnam Futbol24 đăng tải từ năm 2022. Họ cũng đã theo dõi cầu thủ này từ 4 năm nay. Đến tháng 3 vừa qua, nhân sự kiện An Khánh có tên trong danh sách U18 Séc, fanpage này đã liên hệ với các trợ lý của HLV Troussier để làm cầu nối với gia đình An Khánh. Chỉ trong vòng vài tháng, cầu thủ trẻ này đã có tên trong danh sách triệu tập U23 Việt Nam.

An Khánh thi đấu rất máu lửa và gan lì - những nét tính cách có nhiều phần giống với những cầu thủ xứ Nghệ ở Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên Vietnam Futbol24 giới thiệu những gương mặt Việt kiều cho bóng đá Việt Nam. Anh Nguyễn Đức Trung - admin Vietnam Futbol24, tìm kiếm các cầu thủ gốc Việt trên các trang dữ liệu cầu thủ và liên hệ thông qua mạng xã hội. Anh từng kết nối 2 trường hợp là Tony Lê Tuấn Anh và Adriano Schmidt đến Việt Nam thi đấu/thử việc.

Về trường hợp của An Khánh, anh Trung chia sẻ: "Mình biết đến sự hiện diện của bạn này từ tầm 2019 rồi. Nhưng khi bấm vào xem thì thấy còn trẻ quá mới 14 hay 15 tuổi gì đó. Với những trường hợp như vậy thì mình chỉ lưu thông tin vào máy tính rồi để đó chờ khi nào lớn.

Rồi cũng bẵng đi vài năm, đến đầu năm 2022 trong một dịp rảnh rỗi mình lên mạng tìm được thông tin liên lạc của An Khánh và ba mẹ của bạn này. Qua chia sẻ với ba An Khánh thì anh có nói là em viết giúp đôi dòng để mọi người biết đến cháu. Và thế là bài viết về An Khánh xuất hiện trên fanpage".

An Khánh có tố chất kỹ thuật rất tốt.

Cũng trong chia sẻ với Tiền Phong , anh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao sự chuyên nghiệp và quyết tâm của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, mà đứng đầu là HLV Troussier.

"Rất nhiều cầu thủ Việt kiều mình từng tiếp xúc họ cũng chỉ xem Việt Nam là lựa chọn thứ 2 sau khi biết mình không còn cơ hội ở quốc gia bản xứ. Điều này là rất bình thường. Mình sinh ra, lớn lên rồi học tập thi đấu ở Séc thì dĩ nhiên mình sẽ có cảm giác mình là người Séc nhiều hơn Việt Nam. Do vậy, nếu An Khánh còn lấn cấn giữa việc đá cho Séc hay Việt Nam thì cũng dễ hiểu.

Mình nghĩ ông Troussier và Hoàng Bách (trợ lý ngôn ngữ) đều biết việc này. Nhưng họ vẫn gọi An Khánh về tập trung U23. Điều này cho thấy sự cầu thị rất lớn. Thay vì ngồi chờ, chúng ta chủ động tiếp cận và trao cho các tài năng Việt kiều cơ hội để cả hai hiểu nhau hơn. Ví dụ như Séc, họ đã bắt đầu theo dõi An Khánh từ khi cầu thủ này còn chưa có quốc tịch Séc".

An Khánh có tên trong danh sách triệu tập của U23 Việt Nam.

Còn quá sớm để nói về khả năng hòa nhập của An Khánh và xa hơn là chuyện khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình hướng đến mục tiêu World Cup, bóng đá Việt Nam rất cần những tài năng gốc Việt. Theo chia sẻ của đại diện Vietnam Futbol24, hiện tại có 5-7 tài năng Việt kiều khá đáng chú ý đang đá ở Pháp, Đức, Bỉ, Bulgaria, Đan Mạch.

Nếu xét về điều kiện phát triển bóng đá, Việt Nam vẫn chưa thể so với các quốc gia châu Âu nơi các cầu thủ gốc Việt đang thi đấu. Nhưng việc chiêu mộ nhân tài không chỉ có những tính toán thực dụng, nó còn là câu chuyện về sự gắn bó với nguồn cội mà ở đó, điều quan trọng nhất là sự chân thành, chủ động và quyết liệt.

Nguồn: https://tienphong.vn/chuyen-ve-an-khanh-cau-thu-viet-kieu-duoc-hlv-troussier-tim-thay-trenfacebo...Nguồn: https://tienphong.vn/chuyen-ve-an-khanh-cau-thu-viet-kieu-duoc-hlv-troussier-tim-thay-trenfacebook-post1539653.tpo