Phát biểu nóng U23 Việt Nam đấu Malaysia: Thầy Gong muốn đi tiếp, HLV Maloney không muốn thua

Vào 20h ngày 8/6, U23 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối bảng C giải U23 châu Á gặp U23 Malaysia. Mục tiêu của thầy trò HLV Gong Oh Kyun là giành chiến thắng, đồng thời chờ đợi kết quả có lợi ở trận U23 Hàn Quốc - U23 Thái Lan để có thể đoạt vé vào tứ kết. Hiện U23 Việt Nam có 2 điểm/2 trận, xếp thứ 3 bảng C sau U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan (cùng 4 điểm, Hàn Quốc xếp trên nhờ hơn hiệu số).

HLV Gong Oh Kyun thận trọng trước lượt trận cuối bảng C

Ở cuộc họp báo gần đây, HLV Gong Oh Kyun đã tỏ ra tiếc nuối khi không thể giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở giải U23 châu Á, đồng thời khẳng định cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam vẫn bỏ ngỏ:

"Chúng tôi đã giành kết quả hòa. Tôi rất cảm kích với các cầu thủ, họ đã nỗ lực hết sức mình ở trận gặp U23 Hàn Quốc. U23 Việt Nam không thắng nên tôi muốn gửi lời xin lỗi. Chúng tôi có 2 trận hoà liên tiếp nên chưa nói được điều gì về cơ hội đi tiếp, U23 Việt Nam vẫn còn trận cuối với U23 Malaysia nữa".

Nếu U23 Việt Nam còn nguyên cơ hội đi tiếp, U23 Malaysia đã chắc chắn bị loại sau 2 trận thua đậm U23 Hàn Quốc (1-4) và U23 Thái Lan (0-3). Tiết lộ về kế hoạch cho lượt trận cuối, HLV Brad Maloney của U23 Malaysia khẳng định ông sẽ cải tổ lực lượng mạnh mẽ với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trước U23 Việt Nam.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ đánh giá lại lực lượng và xem xét vài sự thay đổi cho trận đấu tiếp theo. Một số cầu thủ tỏ ra mệt mỏi từ trận đầu tiên gặp Hàn Quốc, vì vậy như tôi đã nói, U23 Malaysia cần thay đổi để giành kết quả tốt", HLV Maloney đã phát biểu với phóng viên được đăng trên tờ The Sun Daily (Malaysia).

Hiện tại hợp đồng giữa HLV Maloney với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) còn thời hạn đến tháng 12/2023. Theo Maloney, ông dự định tiếp tục dẫn dắt U23 Malaysia ở vòng loại Olympic Paris 2024 nếu Liên đoàn bóng đá nước này vẫn cần sự phục vụ của mình: "Tôi chưa nghĩ về vấn đề này. Tôi cần thảo luận với lãnh đạo Liên đoàn khi về nước".

HLV Brad Maloney khẳng định U23 Malaysia sẽ thay đổi mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu không thua U23 Việt Nam

Trước đó, Chủ tịch FAM Datuk Hamidin Mohd Amin tiết lộ Liên đoàn sẽ chờ Maloney giải trình về thành tích kém cỏi của U23 Malaysia rồi mới định đoạt tương lai nhà cầm quân này: “Không chỉ cổ động viên, tôi cũng là người thất vọng nhất.

Tuy nhiên hãy để tôi bình luận thêm sau khi nhận được báo cáo từ HLV Maloney. Liên đoàn sẽ có hành động thích hợp vì lợi ích bóng đá quốc gia. Việc đưa ra bất kỳ nhận xét nào về màn trình diễn của đội vào lúc này là điều không công bằng vì chúng ta vẫn còn một trận nữa gặp U23 Việt Nam".

