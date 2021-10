NÓNG: Solskjaer được Sir Alex "bảo kê", còn 1 trận để cứu ghế ở MU

Ngày hôm qua (25/10), báo chí Anh đồng loạt đưa tin ban lãnh đạo MU bao gồm hai ông chủ Joel Glazer và Avram Glazer cùng phó chủ tịch Ed Woodward và giám đốc phụ trách huấn luyện Richard Arnold đã có cuộc họp trực tuyến rất lâu để quyết định số phận của Solskjaer.

Solskjaer vẫn tạm giữ được chiếc ghế tại Old Trafford

Làn sóng phản đối ông thầy người Na Uy đang lên cao một cách mạnh mẽ. Thậm chí, báo giới còn đồn rằng Solskjaer đã mất kiểm soát trong phòng thay đồ sau những kết quả đáng thất vọng. Nhiều người đã mong chờ một quyết định cứng rắn tới từ ban lãnh đạo MU nhưng điều đó chưa xảy ra.

Hàng loạt những tờ báo lớn của Anh như Sky Sport, Daily Mail, The Sun, The Athletic vừa đưa tin Solskjaer vẫn sẽ được đảm bảo vị trí cho tới trận đấu với Tottenham vào cuối tuần này (23h30, 30/10). Ông thầy người Na Uy sẽ còn một trận đấu nữa để cứu vãn sự nghiệp của mình tại sân Old Trafford.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, một trong những người đứng ra bảo lãnh cho Solskjaer “có thêm một cơ hội nữa” chính là Sir Alex Ferguson. Mặc dù không còn giữ chức vụ thực quyền nào tại MU nữa nhưng tiếng nói của chiến lược gia huyền thoại người Scotland vẫn có sức nặng với ban lãnh đạo đội bóng.

Sir Alex Ferguson bảo lãnh cho cậu học trò thêm một trận đấu nữa

Cũng theo Fabrizio Romano, MU vẫn đang rất tôn trọng Solskjaer và chưa có liên lạc chính thức nào với Antonio Conte. Mặc dù vậy, ông thầy người Italia luôn sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu như “Quỷ đỏ” đưa ra quyết định.

Thông tin này càng được khẳng định khi Solskjaer vẫn là người điều hành buổi tập sáng nay (26/10). Các cầu thủ MU bất ngờ được nghỉ một ngày sau trận thua trước Liverpool nhưng Fernandes, Luke Shaw, Rashford hay một số cầu thủ khác trông vẫn rất tâm trạng khi tới trung tâm huấn luyện Carrington.

MU cần một chiến thắng trước Tottenham và thầy trò Solskjaer đang có cơ hội cực tốt để làm điều đó. "Gà trống" đang thua 3 trận liên tiếp và phải thi đấu với Burnley (1h45, 28/10) tại League Cup. Đó là lợi thế to lớn của "Quỷ đỏ" và nếu họ không thể giành trọn 3 điểm, Solskjaer xứng đáng bị sa thải hơn bao giờ hết.

