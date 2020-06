Nóng rực Ngoại hạng Anh trở lại: MU sợ trượt Top 4, Solskjaer & Pogba ra đi?

Thứ Sáu, ngày 19/06/2020

Trước khi giải đấu tạm nghỉ, MU đang thăng hoa với chuỗi 11 trận bất bại. Thế nhưng khi mọi thứ quay trở lại, sẽ không thể nói trước điều gì và thầy trò Solskjaer cần giữ được sự tập trung.

Lúc này, MU đang đứng thứ 5 trên BXH Premier League và kém 3 điểm so với Top 4 đội được dự Champions League. Khi Ngoại hạng Anh ấn định thời điểm trở lại, Tottenham và MU sẽ là trận cầu tâm điểm vòng 29 khi Mourinho chạm trán đội bóng cũ, những người học trò cũ. Trong khi đó, Paul Pogba sẽ có dịp trở lại sau thời gian dài chấn thương.

Solskjaer đối đầu Mourinho

Tuy nhiên, 3 điểm sẽ là mục tiêu tối thượng của cả hai đội. Bởi vào thời điểm hiện tại, đây là điều kiện rất quan trọng để tiếp tục cuộc đua Top 4.

Chính vì quãng nghỉ sau đại dịch đang khiến ranh giới của thất bại và thành công đang rất mong manh, MU sẽ phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Trong đó, Solskjaer có thể sẽ chỉ giữ được ghế nếu như MU có thể giành vé dự Champions League.

Theo cựu tiền đạo Berbatov, HLV Solskjaer đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ giới thượng tầng “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, việc lọt vào Top 4 Premier League mới là điều bảo đảm vị trí “ghế nóng” của nhà cầm quân Na Uy.

“Một điều vô cùng tích cực sẽ đến nếu MU có thể kết thúc trong top 4 Ngoại hạng Anh. Đó sẽ là sự khẳng định, niềm tin cho Solskjaer. Ông ấy đã phải chịu những chỉ trích, áp lực và mọi người liên tục đồn đoán về chiếc ghế của ông. MU đạt top 4 sẽ củng cố công việc của nhà cầm quân này tại Old Trafford”. Berbatov khép lại.

Ở một diễn biến khác, bình luận viên trên Sky Sports, Paul Merson cũng tuyên bố ngầm về việc MU không thể giành vé Top 4 sẽ khiến tương lai của Pogba tại Old Trafford bị ảnh hưởng.

"Pogba đã trở lại, cậu ấy háo hức được ra sân thi đấu. 6 tuần tới và 9 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh sẽ là câu trả lời cho tương lai của cậu ấy. Nếu Pogba chơi tốt bên cạnh Bruno Fernandes, cậu ấy có thể nghĩ đến việc ở lại.

Tuy nhiên, MU cũng có những lý do để đáp ứng những yêu cầu của Pogba. Vì nếu mọi thứ không ổn, cậu ấy sẽ chọn cách ra đi. Đại dịch Covid-19 cũng là một trong những lý do ngăn cản cậu ấy rời Old Trafford".

Nếu trượt Top 4, Pogba & Solskjaer sẽ ra đi

Tương lai tiền vệ Paul Pogba là một trong những đề tài được bàn luận rất nhiều trong thời gian gần đây. Cầu thủ người Pháp chỉ còn hợp đồng với MU đến Hè 2021 nhưng vẫn chưa gia hạn. Một số nguồn tin cho biết chân sút người Pháp đang được liên hệ với Real Madrid và Juventus.

