Những 'ông lớn' trong vòng xoáy trụ hạng

Thứ Sáu, ngày 23/04/2021 00:05 AM (GMT+7)

Có đến tám đội bóng sau ba vòng đấu V-League nữa sẽ rơi vào nhóm chung kết ngược và đáng chú ý là nguy cơ không chừa những đại gia đầu mùa đặt chỉ tiêu vô địch.

Các đội xếp từ hạng 7 đến 14 sau giai đoạn 1 V-League (13 vòng đấu) sẽ chính thức vào cuộc đua chạy trốn 1,5 suất rớt hạng khắc nghiệt, còn sáu đội tốp trên sẽ tranh vô địch dù không phải ai cũng có tham vọng và đủ sức vươn đến ngôi cao.

Ba CLB đại gia Hà Nội, TP.HCM, Sài Gòn đang vẫy vùng trong nguy cơ đi chung kết ngược để trốn xuống hạng. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Ba đội dẫn đầu HA Gia Lai (22 điểm), Viettel (19 điểm) và Than Quảng Ninh (18 điểm) đã chắc chắn có suất... trụ hạng bởi khoảng cách an toàn so với nhóm dưới, khi lượt đi chỉ còn ba vòng nữa khép lại. Các đội xếp sau tiếp theo gồm SHB Đà Nẵng và B. Bình Dương có cùng 16 điểm, hay Nam Định 15 điểm vẫn sẽ phải dốc sức để tìm chỗ đứng top 6 nhưng ở một tư thế thoải mái hơn.

Đáng kể nhất trong nhóm chạy trốn rớt hạng ở thời điểm này có nhiều “ông lớn” như Hà Nội, Sài Gòn FC, TP.HCM không thiếu tiền tài và đam mê danh vọng. Thế mà họ lại có một vị trí không như ý muốn.

Hà Nội hiện có 13 điểm, đứng hạng 8, cần phải thắng 2/3 trận còn lại, trong lúc tốp trên có các trận thua tương ứng mới có thể nhảy vào nhóm tranh vô địch. Tuy nhiên, rất khó cho Hà Nội gượng dậy bởi nội lực của họ mùa này thiếu thốn do chấn thương nhiều, ngoại binh chưa có nhiều đóng góp.

Sau khi có tân HLV Hoàng Văn Phúc thay đàn em Chu Đình Nghiêm, họ lại đưa về ông Park Choong Kyun. Điều cần thiết của Hà Nội là sớm bổ sung, thay thế cầu thủ chất lượng để tìm lại vị thế của mình ở V-League hơn là mộng mơ với thầy Hàn, tự tin đòi đưa họ vươn tầm châu Á.

Rơi vào hoàn cảnh bi đát hơn là Sài Gòn FC, với mong muốn tái lập ít nhất vị trí thứ ba của mùa trước thì bây giờ chìm nghỉm dưới áp chót bảng xếp hạng chỉ với 10 điểm sau 10 trận đấu. Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sớm lo chơi sao ở giai đoạn 2 để tránh rớt hạng, vì gần như không thể leo vào top 6.

Sài Gòn FC và Hà Nội với gánh nặng AFC Cup Vào cuối tháng 6, các đại diện bóng đá Việt Nam bao gồm Viettel sẽ chơi AFC Champions League và hai đội Sài Gòn FC, Hà Nội thi đấu AFC Cup. Cả ba đội bóng đều đặt quyết tâm và mục tiêu lớn ở các đấu trường này như một cách giới thiệu mình ra thế giới. Nhà vô địch Viettel sớm có suất tranh vô địch ở giải quốc nội sẽ thu xếp dễ dàng hơn để chơi giải quốc tế, khác với Sài Gòn FC và Hà Nội chật vật lo đua trụ hạng. Từ phán đoán sẽ dốc hết sức mình đá AFC Cup, cả hai đội bóng của Việt Nam lúc đó không thể chơi như ý muốn, khi ốc còn chưa mang nổi mình ốc. TT

Ai cũng nhìn ra điểm yếu của Sài Gòn FC là ngoại binh Nhật không phù hợp, cầu thủ nội nòng cốt hao hụt nhiều và rất cần khỏa lấp những lỗ hổng này ở lượt về. Có thể Sài Gòn FC sẽ khó rớt hạng nhưng để trở lại một thời rực rỡ chưa xa không hề đơn giản, nếu không muốn nói xóa đi làm lại, sau thất bại của quá trình Nhật hóa đốt cháy giai đoạn.

Tương tự, CLB TP.HCM chi nhiều mà hiệu quả không bao nhiêu. Họ cũng có 10 điểm sau 900 phút thi đấu, chỉ hơn Sài Gòn FC nhờ hiệu số bàn thắng bại. Ngoài một Lee Nguyễn còn hiệu quả, ba chân sút triệu đô người Brazil đã phá sản và sắp phải thay người mới là một sự lãng phí lớn, vì không thuộc hoặc không chịu thuộc bài học mất tiền vô tội vạ ngay ở mùa trước.

Rất ít ai ngờ ba “đại gia” Hà Nội, Sài Gòn FC và TP.HCM phải sớm chạy trốn nhóm tranh rớt hạng, hoặc phải chen chúc tìm đường tồn tại với những Hà Tĩnh, Bình Định, Hải Phòng, hay có thể là SL Nghệ An, Thanh Hóa.

Thêm một bài học lớn cho sự chuẩn bị và đánh giá chưa đúng về cuộc chơi V-League của những đội bóng lớn chỉ với suy nghĩ có tiền mua tiên cũng được.

Nguồn: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/nhung-ong-lon-trong-vong-xoay-tru-hang-980240.htmlNguồn: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/nhung-ong-lon-trong-vong-xoay-tru-hang-980240.html