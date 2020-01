Nhờ U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam không lo viễn cảnh ghi 100 bàn vẫn bị loại?

Thứ Ba, ngày 14/01/2020 13:03 PM (GMT+7)

Việc U23 Việt Nam đang mất quyền tự quyết khiến người hâm mộ lo ngại U23 UAE và U23 Jordan “bắt tay nhau” một trận hòa có tỷ số để cùng đi tiếp. Tuy nhiên vẫn có một khả năng khác xảy ra, U23 UAE và U23 Jordan đều muốn thắng giành ngôi nhất bảng.

Theo quy định tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm số trong một bảng đấu, tiêu chí đầu tiên dùng để xếp hạng là điểm trong các trận đấu đối đầu giữa các đội. Các tiêu chí tiếp theo lần lượt là hiệu số bàn thắng thua trong các trận đấu giữa các đội; số bàn thắng trong các trận đấu giữa các đội.

Nếu vẫn chưa phân định được thứ hạng, tiêu chí tiếp theo là hiệu số bàn thắng thua trong tất cả trận đấu bảng; số bàn thắng trong tất cả trận đấu bảng, điểm fair play (tính điểm cụ thể theo thẻ vàng và thẻ đỏ). Cuối cùng, nếu vẫn không thể quyết định thứ hạng, việc bốc thăm sẽ được tiến hành.

Quang Hải và các đồng đội trên hành trình khó khăn

Ở bảng D sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 3 khi có hai trận hòa không bàn thắng trước Jordan và UAE, hai đội cùng có 4 điểm. U23 Việt Nam đang mất quyền tự quyết ở lượt trận cuối cùng gặp U23 Triều Tiên. U23 UAE và U23 Jordan chỉ cần hòa nhau 1-1, 2-2 (tức là có bàn thắng) sẽ dắt tay nhau đi tiếp, U23 Việt Nam dù có ghi 100 bàn và thắng với bất kỳ tỷ số nào đi nữa vẫn bị loại.

Nhìn theo đó, U23 Việt Nam rất lo. Nhưng cũng không nên vội nghĩ quá xa đến vậy. Trước hết, chúng ta cần đánh bại U23 Triều Tiên để có 5 điểm. Việc U23 UAE và Jordan “bắt tay nhau” cho một trận hòa có bàn thắng cũng chưa chắc xuất hiện. Bởi nếu tính đường dài, U23 UAE và Jordan rất muốn kết thúc vòng bảng với ngôi đầu.

Theo nhánh tứ kết, nhất bảng D sẽ gặp nhì bảng C còn nhì D gặp nhất C. Cục diện ở bảng C chứng kiến sức mạnh của U23 Hàn Quốc với cả 2 chiến thắng. Ở lượt cuối, họ chỉ cần hòa U23 Uzbekistan là chắc chắn giữ ngôi đầu. Không loại trừ khả năng, U23 UAE và U23 Jordan muốn né Hàn Quốc ở tứ kết, thế nên việc tranh ngôi đầu bảng D là đúng với thực tế.

Bảng C kết thúc ngày 15/1, khi ấy ngày hôm sau 16/1, các đội bóng D sẽ có những toan tính cụ thể cho đối thủ ở vòng sau. Hi vọng U23 UAE và U23 Jordan sẽ quyết đấu cho ngôi đầu với tỷ số thắng thua còn U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm trước U23 Triều Tiên để lọt qua cánh cửa hẹp vào tứ kết.

