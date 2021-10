Nhật Bản và canh bạc lớn với tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sau bốn trận ra quân toàn thua ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ chơi trận thứ năm tiếp Nhật trên sân Mỹ Đình vào ngày 11-11. Nhìn vào tương quan lực lượng với nhiều tuyển thủ đá giải châu Âu, tuyển Nhật trong quá khứ gần vẫn thường gặp vất vả khi đối đầu với thầy trò ông Park.

Thầy trò HLV Hajime Moriyasu từng hú hồn mới vượt qua được thầy trò ông Park ở tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: ND

Hơn thế nữa, cứ trước và sau mỗi kết quả của đội tuyển Nhật ở sân chơi này, dư luận xứ sở mặt trời mọc hay tò mò dự đoán chiếc ghế của HLV Hajime Moriyasu lung lay hay chưa. Đơn giản, người Nhật rất tự hào về nền bóng đá phát triển số một châu Á của họ, tính từ vòng chung kết cúp thế giới năm 1998 đến nay chưa vắng mặt lần nào.

Cho nên người yêu bóng đá Nhật không bao giờ chấp nhận thầy trò ông Hajime Moriyasu là kẻ đến sau ở sân chơi lớn này. Tuy nhiên, tình hình của đội tuyển Nhật Bản hiện tại không mấy khả quan, dù mới thắng Úc 2-1 vẫn nằm hạng tư ở bảng B, có cùng 6 điểm với Oman nhưng kém hơn hiệu số bàn thắng bại.

Đây là một bất ngờ lớn tại đấu trường này, vì ứng viên nặng ký Nhật đã chơi không như ý với trận ra quân bị thua sốc trên sân nhà trước Oman 0-1, sau đó thắng chật vật Trung Quốc 1-0 rồi lại ngã ngựa trước Saudi Arabia 0-1. May mắn giúp họ vừa qua mặt Úc 2-1 nhưng ông Hajime Moriyasu vẫn thừa nhận tuyển Nhật đang ở trong tình thế nguy hiểm.

Có một số nguyên nhân của việc Nhật suy yếu so với chính mình là những tuyển thủ không có nhiều thời gian bắt nhịp với cuộc chơi và ảnh hưởng bởi chấn thương của các trụ cột. Trận tiếp theo làm khách ở sân Mỹ Đình, ông Hajime Moriyasu còn đối diện với nguy cơ không có chân sút Kubo, Ritsu Doan và Osaka do chấn thương, lại thêm nỗi ám ảnh ở tứ kết Asian Cup 2019, may mắn mới qua mặt các học trò ông Park nhờ VAR soi lại và cho hưởng quả 11 m. Trước đó, tại vòng bảng Asiad 2018, Nhật từng nếm trải cảm giác cay đắng bị Olympic Việt Nam hạ đo ván tại vòng bảng bằng bàn thắng duy nhất của Quang Hải ở phút thứ 3.

Nợ duyên cũ giữa hai nhà cầm quân Park Hang-seo và Hajime Moriyasu khiến cuộc tái ngộ sắp tới ở sân Mỹ Đình thật nóng bỏng. Ông Park rơi vào thế không có gì để mất tại đấu trường quá sức của học trò nên thoải mái tâm lý hơn rất nhiều so với đồng nghiệp Hajime Moriyasu. Thậm chí bị cầm hòa cũng là một thất bại và có thể là mất ghế.

Tình thế gay cấn ở bảng B Nhật đã cắt đứt chuỗi 11 trận toàn thắng của tuyển Úc giúp đối thủ này tỉnh ngộ ra nhưng thầy trò HLV Hajime Moriyasu vẫn nằm ở nhóm ngoài cuộc sau bốn trận đấu. Theo luật chơi, bốn đội xếp nhất, nhì của hai bảng đấu sẽ vào thẳng vào chung kết World Cup 2022 tại Qatar, còn đội xếp hạng ba mỗi bảng sẽ đấu play off chọn đội thắng tiếp tục đá tranh vé vớt với đối thủ khác ngoài châu lục. Hiện bảng B, Saudi Arabia dẫn đầu với 12 điểm. Tiếp theo là Úc 9 điểm, Oman và Nhật cùng 6 điểm, Trung Quốc 3 điểm, Việt Nam 0 điểm.

