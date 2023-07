Nhận định trận khai mạc World Cup nữ 2023: Australia khẳng định sức mạnh, New Zealand gặp khó

New Zealand - Na Uy, 14h, 20/7, bảng A World Cup nữ 2023

Trước đây, New Zealand có 5 lần tham gia World Cup nữ. Tuy nhiên thành tích họ thu về quá tệ, khi chưa thắng trận nào (thua 12 trận và hòa 3 trận). Ở kỳ World Cup nữ 2023, do được đóng vai chủ nhà nên New Zealand càng muốn chấm dứt "cái dớp" đáng buồn đó.

New Zealand cần phải cẩn trọng ở trận mở màn World Cup nữ 2023

Tuy nhiên không dễ gì để New Zealand hiện thực hóa được mục tiêu ấy. Ngay từ giai đoạn chuẩn bị cho World Cup nữ 2023, đoàn quân HLV Klimkova thể hiện bộ mặt không tốt. Thống kê trong 12 trận gần nhất, họ thua tới 9 trận, hòa 2 trận và chỉ giành 1 chiến thắng. Điều đáng nói, thắng lợi ấy diễn ra khi New Zealand đối đầu ĐT nữ Việt Nam, đội mới có lần đầu tham dự World Cup nữ.

Trong khi đó, Na Uy rất kỳ vọng vào việc cải thiện phong độ tại World Cup nữ 2023 sau kỳ Euro nữ 2022 thất bại (bị loại từ vòng bảng). Đội bóng châu Âu này vào bảng đấu tương đối dễ thở với New Zealand, Philippines và Thụy Sĩ nên cơ hội vượt qua vòng bảng của Na Uy rất sáng.

Ở bảng A World Cup nữ 2023, Na Uy cũng đang là đội có thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA (hạng 12 thế giới). Do vậy Na Uy càng quyết tâm có được thắng lợi trước New Zealand. "Đầu xuôi thì đuôi lọt", rõ ràng trận khai màn World Cup nữ 2023 có ý nghĩa rất lớn đối với Na Uy.

Dự đoán tỷ số: New Zealand 0-2 Na Uy Đội hình dự kiến: New Zealand: Esson; Bott, Stott, Bowen, A Riley; Hassett, Percival, Steinmetz; I Riley, Hand, Wilkinson Na Uy: Mikalsen; Hansen, Mjelde, Harviken, Lund; Boe Risa, Engen; Graham Hansen, Maanum, Reiten; Hegerberg

Australia - CH Ireland, 17h, 20/7, bảng B World Cup nữ 2023

Trái với New Zealand, đội bóng đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 là Australia bước vào trận mở màn khi gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn là CH Ireland. Điều này vốn được thể hiện ngay ở trên BXH FIFA, khi Australia xếp hạng 10, hơn CH Ireland tới 12 bậc.

Sự tự tin nơi Australia còn được dâng cao khi họ có phong độ cực tốt trong năm 2023. Đoàn quân HLV Gustavsson thắng tới 5 trong 6 trận đã đấu. Trong đó có những chiến thắng đáng nhớ trước các đối thủ lớn như Tây Ban Nha, Anh hay Pháp.

Australia được dự báo có trận đấu bùng nổ trước CH Ireland

Khác Australia, CH Ireland thua tới 3 trong 4 trận gần nhất. Điều đáng nói, cả 3 trận thua của họ đều chung kịch bản là không thể ghi bàn. Việc này sẽ khiến CH Ireland khó lòng chọc thủng lưới Australia ở trận đấu tới.

Australia chỉ cần thi đấu tập trung thì 3 điểm sẽ khó tuột khỏi tay họ. Còn CH Ireland, đội bóng này nên cố gắng đầu tư nhiều vào khâu phòng ngự để hy vọng vào việc có được điểm số.

Dự đoán tỷ số: Australia 2-0 CH Ireland Đội hình dự kiến: Australia: Arnold; Carpenter, Hunt, Kennedy, Catley; Raso, Gorry, Cooney-Cross, Fowler; Foord, Kerr CH Ireland: Brosnan; Payne, Fahey, Lo. Quinn, Connolly, McCabe; Farrelly, O'Sullivan, Littlejohn, Sheva; Carusa

