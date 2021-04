Nhận định trận hot hôm nay: Real Madrid quyết phục hận, CR7 - Juventus gặp "mồi ngon"

Thứ Tư, ngày 21/04/2021 10:00 AM (GMT+7)

(Nhận định các trận bóng đá Cadiz - Real Madrid và Juventus - Parma) Real Madrid và Juventus sẽ bước vào các trận đấu đêm nay với tâm lý nặng nề sau khi European Super League đang có nguy cơ sụp đổ.

Cadiz - Real Madrid: 3h, ngày 22/4, vòng 31 La Liga

Khi kế hoạch thành tập giải đấu mang tên European Super League gần như sắp sụp đổ, Real Madrid sẽ phải gạt bỏ những phiền nhiễu và hướng sự tập trung vào việc bảo vệ chức vô địch La Liga bằng cuộc hành quân đến làm khách của Cadiz.

Real Madrid từng thua sốc Cadiz ở lượt đi

Real Madrid đã đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch La Liga sau khi bị Getafe cầm hòa không bàn thắng vào cuối tuần vừa qua. Kết quả đó, cùng với chiến thắng tưng bừng 5-0 của Atletico Madrid trước Eibar, đã khiến đoàn quân của HLV Zidane bị đội bóng hàng xóm bỏ lại 3 điểm. Không như vậy, “Los Blancos” đang chỉ hơn “đại kình địch” Barcelona 2 điểm và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Nhưng xét về mặt tích cực, Real Madrid hiện đang có chuỗi 15 trận bất bại trên mọi đấu trường. Hơn nữa, đoàn quân của HLV Zidane đang sở hữu thành tích sân khách rất tốt tại La Liga mùa này với chỉ 1 thất bại trong 16 trận đấu xa nhà.

Chưa hết, trong chuỗi 11 trận bất bại trên sân khách của Real Madrid, không đội bóng nào tại La Liga có thể chọc thủng lưới hàng thủ của “Los Blancos” nhiều hơn 1 lần.

Cadiz chắc chắn sẽ tận dụng tối đa tình hình bất ổn của Real Madrid để hướng đến một kết quả khả quan trước nhà đương kim vô địch. Niềm tin đó hoàn toàn có cơ sở bởi đoàn quân của HLV Cervara đang có phong độ khá ổn, chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất tại La Liga.

Ngoài ra, trận đấu lượt đi giữa hai đội đã chứng kiến ​​Cadiz gây sốc khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 1-0 ngay tại “sào huyệt” của đối thủ.

Giữa tất cả sự hỗn loạn được tạo ra bởi European Super League, một kế hoạch do chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đứng đầu, thầy trò HLV Zidane cần phải gạt sang một bên để tập trung cho trận đấu này nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch La Liga. Quan trọng hơn, cuộc đối đầu này còn là sự chuẩn bị cho trận bán kết Champions League với Chelsea vào giữa tuần sau.

Dự đoán tỷ số: Cadiz 0-2 Real Madrid

Đội hình dự kiến: Cadiz: Ledesma; Carcelen, Mauro, Fali, Espino; Malbasic, Mari, Jonsson, Izquierdo; Negredo, Sobrino Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr Thông tin lực lượng: Cadiz: Quezada, Perea vắng mặt vì chấn thương; Juan Cala, Alex Fernandez bỏ ngỏ khả năng ra sân Real Madrid: Sergio Ramos, Vazquez vắng mặt vì chấn thương; Mendy, Varane, Hazard, Carvajal bỏ ngỏ khả năng ra sân

Juventus - Parma: 1h45, ngày 22/4, vòng 32 Serie A

Giống như Real Madrid, Juventus nằm trong tầm ngắm của cơn bão mang tên European Super League, với việc chủ tịch Andrea Agnelli của Bianconeri là một trong số những người sáng lập ra giải đấu này. Đoàn quân của HLV Pirlo bây giờ phải cố gắng tránh tất cả sự phân tâm để hướng tới một vị trí tốt nhất có thể tại Serie A mùa này.

Ronaldo từng lập cú đúp vào lưới Parma ở lượt đi

Sau thất bại 0-1 trước Atalanta cuối tuần qua, Juventus đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Serie A, kém AC Milan 4 điểm và kém đội dẫn đầu Inter Milan tới 13 ba điểm, trong khi giải đấu chỉ còn 7 trận đấu nữa sẽ khép lại. Mục tiêu thực tế nhất với “Bà đầm già” là đảm bảo một vị trí trong top 4 chứ không phải bảo vệ chức vô địch nữa.

May mắn cho Juventus khi đối thủ của họ ở vòng đấy này chỉ là Parma, đội bóng đã không đến mùi chiến thắng 4 trận đấu gần đây nhất, trong đó thua tới 3 trận. Đội bóng do HLV D'Aversa hiện đang đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, kém vị trí an toàn tới 10 điểm.

Parma đang có một số thống kê tồi tệ nhất ở Serie A mùa này. Đội bóng của HLV D'Aversa đã phải nhận 63 bàn thua cho đến lúc này, thành tích chỉ tốt hơn đội cuối bảng Crotone. Không những vậy, Parma còn có hàng công kém hiệu quả với trung bình chỉ hơn 1 bàn/trận.

Ở trận đấu lượt đi, Parma đã bị Juventus vùi dập 4-0 với cú đúp của Ronaldo cùng hai bàn thắng của Kulusevski và Morata. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã phải ngồi ngoài ở trận thua 0-1 trước Atalanta cuối tuần quan vì chấn thương đùi, nhưng nhiều khả năng sẽ trở lại ở trận đấu này. Đây sẽ là cơ hội để cầu thủ 36 tuổi nâng cao thành tích ghi bàn trong cuộc đua Vua phá lưới.

Dự đoán tỷ số: Juventus 3-0 Parma

Đội hình dự kiến: Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Dybala Parma: Sepe; Laurini, Bani, Osorio, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pelle, Gervinho Thông tin lực lượng: Juventus: Bernardeschi mắc Covid-19, McKennie chấn thương lưng, Chiesa chấn thương đùi. Parma: Kucka bị căng cơ đùi, Gagliolo đau bắp chân, Inglese đau mắt cá, Iacoponi đau đầu gối, Cyprien rách gân.

Nguồn: http://danviet.vn/nhan-dinh-tran-hot-hom-nay-real-madrid-quyet-phuc-han-cr7-juventus-gap-moi-ngo...Nguồn: http://danviet.vn/nhan-dinh-tran-hot-hom-nay-real-madrid-quyet-phuc-han-cr7-juventus-gap-moi-ngon-50202121495933373.htm