Nhận định bóng đá U23 Việt Nam – U23 Indonesia: Vạn sự khởi đầu nan (SEA Games 31)

Môn bóng đá nam tại SEA Games 31 sẽ chính thức bước vào khởi tranh trong ngày 6/5 với 2 trận đấu thuộc bảng A. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về trận đấu thứ hai diễn ra vào lúc 19h với sự xuất hiện của đội chủ nhà cũng là đương kim vô địch giải đấu, U23 Việt Nam. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo là U23 Indonesia.

Hoàng Đức sẽ nhân tố quan trọng của U23 Việt Nam trong trận đấu này

Đây được coi là những ứng viên hàng đầu cho 2 tấm vé vào bán kết của bảng A. U23 Việt Nam đã có nhiều sự thay đổi so với SEA Games 30. So với giải đấu trước, đội hình của “Những chiến binh sao vàng” không được đánh giá cao bằng do thiếu hụt về mặt kinh nghiệm.

Qua những giải đấu như vòng loại U23 châu Á, giải U23 Đông Nam Á hay gần nhất là Dubai Cup 2022, U23 Việt Nam mới dần tìm được bộ khung cho SEA Games 31. Có lẽ đây cũng là lý do HLV Park Hang Seo quyết định chọn 3 cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh.

Đây là những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, bộ ba Dũng – Đức – Linh được kỳ vọng sẽ dìu dắt tốt những người đàn em. Nhiệm vụ của U23 Việt Nam sẽ là bảo vệ tấm HCV nên áp lực là không hề nhỏ.

Tiến Linh liệu có kịp bình phục chấn thương để ra sân trong trận mở màn SEA Games 31?

Ở bên phía đối diện, U23 Indonesia cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu. Thầy trò HLV Shin Tae Young đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc ngay trước khi sang Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc cũng cố gắng triệu tập những cầu thủ tốt nhất trong tầm tuổi 23 như “Messi Indo” Egy Maulana, Witan Sulaeman, Elkan Baggott…

Dưới thời HLV Shin Tae Young, U23 Indonesia đã chơi khó chịu hơn hẳn. Đội bóng này tổ chức phòng ngự lẫn tấn công đều rất bài bản. Các tiền đạo đều có tốc độ lẫn kỹ thuật và đây là điều hàng thủ U23 Việt Nam cần phải đặc biệt lưu ý.

Đây là trận đấu đầu tiên nên chắc chắn đội nào cũng muốn thắng. Có được 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là lợi thế không hề nhỏ cho 3 lượt đấu sau. Trận ra quân thắng lợi cũng làm tăng sĩ khí cho các cầu thủ và làm nhụt nhuệ khí đối phương.

ĐT Việt Nam có lợi thế không nhỏ khi được hơn 16.000 khán giả tại sân Việt Trì (Phú Thọ) cổ vũ. Đó là nguồn động viên tinh thần cực kỳ lớn lao cho thầy trò HLV Park Hang Seo và Indonesia khó lòng phá dớp 11 năm không thắng tại cấp độ U23 trước Việt Nam.

Dự đoán tỉ số: U23 Việt Nam 2-0 U23 Indonesia

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Văn Toản, Tấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh, Quang Nho, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Hoàng Anh, Văn Xuân, Tiến Linh, Văn Tùng.

U23 Indonesia: Adi Satryo, Aryanto, Rizky Ridho, Rio Fahmi, Firza Andika, Alfeandra Dewangga, Rachmat Irianto, Marselino, Ricky Kambuaya, Marc Klok, Ridwan.

U23 Phillipines - U23 Timore Leste: Coi chừng cú sốc (SEA Games 31) (Nhận định bóng đá U23 Phillipines - U23 Timore Leste, 16h, 6/5, vòng bảng SEA Games 31) U23 Philippines tỏ ra rất tự tin khi bước vào SEA Games 31 với đội hình nhiều cựu binh như Stephan Schrock, Dennis Chung, Oskari Kekkonen... Đây đều là những ngôi sao hiện tại của ĐTQG Philippines. Tuy nhiên, bản thân HLV Norman Fegidero cũng xác nhận điểm yếu của U23 Philippines là thời gian chuẩn bị quá ngắn. Thành phần ĐT U23 Phillippines tới từ nhiều giải đấu nên tập cùng nhau khá ít. Thậm chí, hậu vệ Kike Linares còn mới lên tuyển được 2 hôm. Bởi vậy, U23 Phillippines bị đặt dấu hỏi về sự gắn kết. Trong khi đó, U23 Timor Leste được coi là một ẩn số của giải đấu. Họ thắng U23 Malaysia ngay trước thềm SEA Games 31 trong một trận đấu giao hữu với tỉ số 2-1. Đó là do Malaysia "giấu bài" hay U23 Timore Leste mạnh thật? Câu trả lời sẽ có trong trận đấu ngày mai. Nếu không cẩn thận, U23 Phillippines hoàn toàn có thể trở thành bất ngờ đầu tiên của giải đấu. Dự đoán tỉ số: U23 Phillippines 0-0 U22 Timor Leste

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nhan-dinh-bong-da-u23-viet-nam-u23-indonesia-van-su-khoi-dau-n...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nhan-dinh-bong-da-u23-viet-nam-u23-indonesia-van-su-khoi-dau-nan-sea-games-31-c28a30919.html