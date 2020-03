Nhận định bóng đá Portsmouth - Arsenal: "Pháo" quyết rền vang, chiếc cúp cuối cùng

Thứ Hai, ngày 02/03/2020 10:13 AM (GMT+7)

(Nhận định bóng đá, Portsmouth - Arsenal, 02h45, 3/3, vòng 5 FA Cup 2019/20) Arsenal chỉ còn đấu trường FA Cup này để hy vọng vào một danh hiệu cho mùa giải 2019/20 thảm họa. Liệu rằng đoàn quân của HLV Mikel Arteta có thể nắm lấy?

Nắm rất nhiều lợi thế trong tay, sau cùng Arsenal lại cay đắng bị loại khỏi Europa League ngay từ vòng knock-out đầu tiên. Thất bại 1-2 trước Olympiakos ngay tại Emirates giáng một đòn rất mạnh vào tham vọng giành vé Champions League mùa tới của đội bóng Bắc London. Trong bối cảnh hiện tại, khả năng dự cúp châu Âu mùa sau của "Pháo thủ" là rất thấp.

Arsenal (áo vàng) chỉ còn FA Cup làm cứu cánh

Để cứu vớt một mùa giải thảm họa, Arsenal cần níu giữ hy vọng giành vé top 4, đồng thời nỗ lực chinh phục chiếc cúp FA lâu đời nhất thế giới. Đối thủ của họ ở vòng 5 FA Cup là Portsmouth - đội bóng hiện đang chơi ở giải League One - tương đương với hạng 3 trong hệ thống các giải đấu tại Anh.

Sau hơn 10 năm kể từ khi Portsmouth rớt khỏi Ngoại hạng Anh năm 2009, đến nay hai đội mới gặp lại nhau. Ở 2 mùa gần nhất thi đấu cùng nhau tại Premier League, "Pháo thủ" toàn thắng cả 4 lần chạm trán đối thủ này. Trong đó, họ thắng đậm trong 2 trận làm khách trên sân Portsmouth. Trong quá khứ, Arsenal cũng chỉ đụng độ Portsmouth tại FA Cup năm 2004 và có thắng lợi 5-1 ngay trên sân khách.

Portsmouth cũng là đội có thứ hạng thấp nhất tham dự vòng 5 này. Thế nhưng, con số bất bại 19 trận sân nhà, thắng 16/19 trận gần đây khiến mọi đội bóng phải dè chừng, không riêng gì Arsenal. Càng đáng ngại hơn khi mà số trận thắng trên sân khách của Arsenal từ đầu giải đến giờ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Việc có thể vượt qua Barnsley tại vòng 4 cúp FA để bước tiếp được xem là thành công đối với Portsmouth. Tuy nhiên, hiện đoàn quân của HLV Kenny Jackett đang lao mình vào cuộc đua thăng hạng tại League One và điều đó còn quan trọng hơn nhiều so với chuyến phiêu lưu ở FA Cup. Ở League One mới đây, Portsmouth có chiến thắng trước Milton Keynes Dons và chiến quả ấy đã mở toang cánh cửa thăng hạng với đội bóng miền nam nước Anh.

Cũng nhờ vậy, Arsenal hứa hẹn sẽ có một trận đấu dễ thở. Thực tế cho thấy, thất bại trước Olympiakos ở đấu trường Europa League vừa qua cũng khiến đội bóng của HLV Mikel Arteta chỉ còn hy vọng duy nhất tại cúp FA để tránh một mùa giải trắng tay. Với quyết tâm chiến thắng rất cao, Arsenal hoàn toàn có thể cho ra sân với đội hình mạnh. Nên nhớ phải đến ngày 7/3 Arsenal mới lại thi đấu, và vì thế Aubameyang, Lacazette hứa hẹn sẽ thi đấu đêm nay.

Dự đoán: 0-3

Đội hình dự kiến

Portsmouth: Bass, McCrorie, Raggett, Burgess, Brown, Close, Naylor, Williams, Cannon, Curtis, Marquis.

Arsenal: Leno, Bellerin, Mustafi, Luiz, Saka, Ceballos, Ozil, Xhaka, Aubameyang, Lacazette, Pepe.

