Nhận định bóng đá MU - Burnley: "Quỷ đỏ" bắt đầu kỷ nguyên không Ronaldo (League Cup)

MU bước vào trận đấu đầu tiên sau khi World Cup 2022 kết thúc. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của đội chủ sân Old Trafford kể từ khi chấm dứt hợp đồng với Cristiano Ronaldo sau những phát ngôn gây chấn động của CR7 trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan.

MU được dự đoán sẽ gặp khó khăn trước Burnley

Theo lịch thi đấu, MU gặp Nottingham Forest trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh vào ngày 27/12, nhưng trọng tâm trước mắt của “Quỷ đỏ” là League Cup với đối thủ Burnley. HLV Ten Hag chắc chắn không có sự phục vụ của bộ đôi Raphael Varane và Lisandro Martinez.

Cặp trung vệ số 1 của đội chủ sân Old Trafford có mặt trong đội hình Pháp và Argentina tham dự trận chung kết World Cup 2022. Varane dính chấn thương và bỏ lỡ ít nhất 3 trận, trong khi đó Martinez hiện đang ở quê nhà ăn mừng chức vô địch thế giới cùng các đồng đội ở tuyển Argentina.

Chưa hết, một loạt trụ cột khác của MU vừa tham dự giải đấu ở Qatar như Diogo Dalot, Marcus Rashford, Luke Shaw, Casemiro cũng rất khó ra sân ngay từ đầu. HLV Ten Hag nhiều khả năng sẽ phải sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị.

Về phía đội khách Burnley, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, huyền thoại Man City, đang chơi ấn tượng khi dẫn đầu giải Hạng nhất Anh với 47 điểm sau 23 vòng đấu. Đội chủ sân Turf Moor cũng đang có phong độ tốt trước chuyến làm khách đến Old Trafford. Họ giành chiến thắng cả 4 trận gần nhất.

Tính rộng ra, Burnley mới chỉ thua đúng 1 lần trong số 22 trận gần nhất tại mọi đấu trường. Cùng với đó, thể lực của các cầu thủ Burnley hoàn toàn được đảm bảo khi họ không có những cái tên phải tham dự World Cup 2022.

Về lý thuyết, MU được đánh giá cao hơn so với Burnley. Nhưng như đã nói ở trên, với đội hình nhiều xáo trộn, “Quỷ đỏ” được dự đoán sẽ gặp không ít khó khăn dù có lợi thế sân nhà Old Trafford. Nên nhớ, MU đang có phong độ không tốt khi để thua cả 2 trận giao hữu trong một tuần vừa qua. Đội chủ sân Old Trafford thua hai “quân xanh” kém hơn họ rất nhiều là Betis (1-0) và Cadiz (4-2).

Dự đoán tỷ số: MU 2-1 Burnley

Đội hình dự kiến

MU: De Gea; Wan Bissaka, Maguire, Lindelof, Malacia; McTominay, Eriksen; Elanga, Van De Beek, Garnacho; Martial

Burnley: Peacock Farrell; Taylor, Harwood Bellis, Beyer, Maatsen; Cullen, Bastien; Manuel, Brownhill, Churlinov; Barnes

MU và Ngoại hạng Anh 2022/23 Theo bạn MU sẽ có thành tích thế nào ở mùa giải 2022/23? Vô địch Á quân Top 4 Ngoài top 4 Bình chọn Xem kết quả

