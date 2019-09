Nhận định bóng đá Hà Nội - CLB 25/4: Chờ Quang Hải - Văn Quyết hạ "khổng lồ" châu Á (AFC Cup)

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 05:57 AM (GMT+7)

(Nhận định bóng đá, Hà Nội - CLB 25/4, 19h00, 25/9, chung kết lượt đi Liên khu vực AFC Cup) Hà Nội FC sau khi đăng quang ở V-League 2019, đang tràn đầy khí thế và quyết tâm sẽ gây sốc cho CLB 25 Tháng Tư - đội bóng lớn của CHDCND Triều Tiên.

Video quá trình chuẩn bị của Hà Nội FC

Hà Nội FC đang đi trên con đường của một mùa giải lịch sử. Đội bóng thủ đô hiện đang có nguyên vẹn cơ hội để đoạt cú ăn 4 ở mùa giải 2019 này. 6 ngày trước, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch V-League sớm 2 vòng đấu. Được giữ sức 1 tuần cùng tinh thần đang lên cao, sức mạnh của Hà Nội FC hứa hẹn sẽ rất đáng nể.

Hà Nội FC chờ đợi ở Quang Hải (phải)

Nhưng đối thủ của Hà Nội FC hôm nay cũng không phải đội bóng dễ chơi. Đó là CLB 25 Tháng Tư - đội bóng giàu thành tích nhất của CHDCND Triều Tiên, với 21 lần vô địch giải VĐQG Triều Tiên (trong khi với Hà Nội FC mới là 5 lần). Đội bóng này là khách quen của AFC Cup ở 3 mùa vừa qua. Hơn thế, theo BXH mới nhất của AFC, 25 Tháng Tư đứng ở vị trí thứ 53, hơn 10 bậc so với Hà Nội FC.

Nội chi tiết ấy cho thấy, CLB 25 Tháng Tư có thể gây ra khó khăn lớn nhường nào với Hà Nội FC, cho dù đại diện Việt Nam hôm nay có lợi thế được chơi trên sân Hàng Đẫy. Đội hình của CLB 25 Tháng Tư 100% là nội binh, và là quân nhân Triều Tiên. Họ cũng đóng vai trò nòng cốt của ĐTQG CHDCND Triều Tiên ở Asian Cup 2019 hồi đầu năm.

Trận này chắc chắn sẽ rất khó khăn với cả hai đội. Muốn giành một kết quả tốt, Hà Nội FC cần phải đảm bảo khâu phòng ngự thật kín kẽ. Nên nhớ đại diện của bóng đá Triều Tiên này sở hữu cặp tiền đạo cực kỳ lợi hại là Kim Yu Song và An Il-Bom. Họ đều là Vua phá lưới của AFC Cup 2017 và 2018. Kim Yu Song là Vua phá lưới của AFC Cup 2017 với 9 bàn, còn Al Il Bom là Vua phá lưới của AFC Cup 2018 với 12 bàn.

Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp CLB 25 Tháng Tư vào đến chung kết liên khu vực của AFC Cup. Mùa trước, họ dừng bước trước Altyn Asyr (đội bóng vừa thua CLB Hà Nội ở vòng bán kết liên khu vực của giải năm nay) ở giai đoạn tương tự lúc này.

Do vậy, Hà Nội FC cần chơi theo kiểu biết mình biết người, chắc chắn và hiệu quả. Không chỉ hàng thủ hứa hẹn có một ngày thi đấu vất vả, mà ngay cả hàng công của Hà Nội FC cũng cần phải phát huy tối đa mọi nguồn lực hiện có. Tin vui với người hâm mộ thủ đô, đây là giai đoạn mà những trụ cột như Văn Quyết, Quang Hải đang có phong độ tốt. Bởi thế, nhà vô địch V-League đủ khả năng hướng đến một kết quả tốt ở lượt đi chung kết liên khu vực của AFC Cup 2019.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến

Hà Nội FC: Nguyễn Văn Công, Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Phạm Đức, Moses, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Pape Omar Faye, Nguyễn Văn Quyết, Kebe

CLB 25 Tháng Tư: An Tae-Song, Kwon Chung-Hyok, Pak Jin-Myong, An Song Il, Pak Myong-Song, Ri Hyong-Jin, O Hyok-Chol, Son Phyong-Il, Rim Chol-Min, An Il-Bom, Kim Yu-Song