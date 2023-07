Nhận định bóng đá ĐT nữ Việt Nam – Tây Ban Nha: Huỳnh Như, Thanh Nhã đấu "người khổng lồ" (Giao hữu)

1 tuần nữa World Cup 2023 sẽ khởi tranh và các đội tuyển nữ đều đang tăng cường công tác chuẩn bị. ĐT nữ Tây Ban Nha cũng vậy và họ được đánh giá là một trong những đội mạnh của giải, những năm qua luôn nằm trong top 10 FIFA và được đánh giá cao hơn hẳn ở giải năm nay so với 2 lần dự World Cup trước.

Tây Ban Nha sẽ là một đối thủ khó hơn rất nhiều so với New Zealand để các nữ cầu thủ Việt Nam cọ xát

Do thế mạnh của mình lẫn thời điểm của trận đấu nên khác với trận giao hữu Việt Nam – New Zealand, các khán giả sẽ không thể theo dõi trận đấu này do phía TBN yêu cầu thi đấu kín để bảo mật thông tin. Đội bóng hạng 6 thế giới đến New Zealand và tỏ ra khó khăn trong việc thích ứng với thời tiết ở đây, các buổi tập của họ thường xuyên bị gián đoạn.

Do đó mặc dù có đội hình mạnh hơn hẳn ĐT nữ Việt Nam, Tây Ban Nha có thể sẽ mất thời gian để bắt nhịp lối đá. HLV Mai Đức Chung đã cùng các học trò đến New Zealand trước để làm quen nơi thi đấu và dù thua New Zealand 0-2, trận giao hữu tiếp tục để lại nhiều điểm sáng mà tiêu biểu là màn trình diễn của Dương Thị Vân ở trung tuyến.

Chưa có gì bảo đảm là HLV Jorge Vilda sẽ tung tất cả các cầu thủ chủ lực của TBN vào sân từ đầu, trong đó đáng kể nhất là trường hợp của Alexia Putelles. Ngôi sao 29 tuổi của Barcelona là đương kim Quả bóng Vàng nữ (2 năm liên tiếp), nhưng năm ngoái chấn thương nặng khiến cô lỡ hẹn với EURO và mất 10 tháng để bình phục. Cô dự kiến chưa đủ thể lực đá trận này dù hồi tháng 6 cô đã ra sân cho TBN trong trận giao hữu gặp Panama và ghi bàn chỉ sau 22 phút.

Đương kim Quả bóng Vàng Alexia Putellas sẽ vắng mặt do thể lực không đảm bảo

Nhưng TBN vẫn có nhiều cầu thủ đẳng cấp cao, một trong những ngôi sao đang lên của họ là tiền đạo 19 tuổi Salma Paralluelo cũng của Barcelona. Cô ra mắt ĐTQG với cú hat-trick hạ Argentina hồi tháng 11/2022 và từ đó trở thành cầu thủ đá chính ở đội tuyển, sức mạnh và tốc độ của cô gái gốc Guinea này sẽ khiến các hậu vệ Việt Nam cực kỳ vất vả.

Đáng nói là tại giải năm nay TBN không gọi được hết các cầu thủ tốt nhất bởi cuối năm 2022 một nhóm 15 tuyển thủ đã tuyên bố tẩy chay ĐTQG để phản đối hành vi của HLV Vilda, khiến nhà cầm quân 42 tuổi phải tìm kiếm các nhân tố mới thay thế. 3 trong số nhóm cầu thủ nổi loạn đã trở lại và Vilda không khó khăn lắm trong việc lấp các vị trí còn lại do đầy ắp lựa chọn, bóng đá nữ TBN đang rất thành công ở lứa trẻ khi vô địch giải U17 và U20 thế giới vào năm ngoái.

Bóng đá nữ TBN mạnh tới mức dù hơn chục tuyển thủ nổi loạn không lên tuyển, họ vẫn có các nhà vô địch thế giới lứa U17 & U20 thay thế

Về phần ĐT nữ Việt Nam, chúng ta vẫn sẽ tập trung vào việc rèn thể lực lẫn thi triển lối đá phòng ngự phản công. Đối thủ tỏ ra trội hơn cả về thể hình lẫn tốc độ nên đây sẽ tiếp tục là dịp để các nữ tuyển thủ làm quen với những đối thủ cự phách trước khi bước vào World Cup đối đầu nhà ĐKVĐ Mỹ. Đã làm quen với thời tiết, các học trò của HLV Chung đang rất nóng lòng trước từng cơ hội được so tài với các đội mạnh quốc tế.

Với những trận đấu kiểu này thua (và thậm chí thua đậm) sẽ là kết quả không có gì ngạc nhiên cho ĐT nữ Việt Nam. Nhưng vào trận là phải có mục tiêu, và cũng như trận gặp New Zealand lẫn Đức vừa qua, ghi được bàn vào lưới TBN sẽ là thành công.

Đội hình dự kiến:

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Diễm My, Thu Hương, Thu Thảo, Thanh Nhã, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo, Huỳnh Như.

Tây Ban Nha: Rodriguez, Battle, Codina, Andres, Camona, Bonmati, Abelleira, Hermoso, Paralluelo, Jenni, Caldentey.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 4-1.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nhan-dinh-bong-da-dt-nu-viet-nam-tay-ban-nha-huynh-nhu-thanh-n...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nhan-dinh-bong-da-dt-nu-viet-nam-tay-ban-nha-huynh-nhu-thanh-nha-dau-34nguoi-khong-lo34-giao-huu-c28a56536.html