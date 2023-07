Fan Việt có thể “nhuộm đỏ” World Cup cổ vũ ĐT nữ Việt Nam: Có cả nghìn vé miễn phí

World Cup 2023 đăng cai ở 2 nước Australia và New Zealand năm nay nhưng trong khi Australia tỏ ra khá hào hứng với sự kiện này (nhất là đội tuyển của họ vừa mạnh vừa sở hữu một trong những siêu sao lớn nhất thế giới là tiền đạo Sam Kerr), người dân New Zealand lại có vẻ hờ hững.

Vé cho các trận đấu tại World Cup 2023 đang được bán hạ giá, hoặc ở New Zealand là thậm chí cho không

Trong một cuộc phỏng vấn cho tờ New Zealand Herald, bà Sarai Bareman đứng đầu bộ phận bóng đá nữ của FIFA cho biết lượng vé bán được cho các trận đấu tổ chức tại New Zealand đã gây ra sự lo lắng từ phía FIFA. Một trong những nhà tài trợ của giải đấu, hãng công nghệ Xero có trụ sở tại New Zealand, đã công bố họ sẽ phát 5.000 vé miễn phí cho các trận đấu tổ chức tại 4 thành phố của nước này là Dunedin, Wellington, Hamilton và Auckland kể từ ngày 20/7 trở đi.

Nick Sautner, giám đốc điều hành của công ty Eden Park chuyên quản lý các sân vận động ở New Zealand, cũng tỏ ra lo lắng và đặt câu hỏi liệu người dân New Zealand có biết được tầm quan trọng của sự kiện World Cup 2023 tổ chức ở nước mình hay không. “Đây sẽ là một sự kiện dự kiến thu hút 2 tỷ khán giả theo dõi và chúng tôi bán vé ở mức chỉ 10 USD cho trẻ em và 20 USD cho người lớn. Chúng tôi cần người dân trân trọng sự quý giá từ những trải nghiệm giải đấu này mang lại”, ông nói.

Theo New Zealand Herald, tổng số vé phát miễn phí cho các trận đấu tại New Zealand đã lên tới 20.000 vé, cho thấy vé bán khá chậm dù giải đấu 1 tuần nữa là khởi tranh. Thậm chí cựu Thủ tướng nước này Jacinda Ardern đã dùng tài khoản Instagram của bà để kêu gọi đồng bào đi lấy vé, thậm chí gắn cả đường dẫn tới địa chỉ phát vé.

New Zealand sẽ tổ chức các trận đấu tại bảng A (có chủ nhà), bảng C, bảng E và bảng G. Đáng chú ý là bên cạnh đội nhà thi đấu, khán giả sẽ được xem tất cả các trận đấu có sự góp mặt của nhà ĐKVĐ Mỹ, đội nằm ở bảng E cùng với Hà Lan, Bồ Đào Nha và chính ĐT nữ Việt Nam.

ĐT nữ Việt Nam thi đấu tại New Zealand ở vòng bảng nên sẽ có fan Việt Nam vào sân cổ vũ bằng vé cho không

Điều đó có nghĩa người dân Việt Nam sinh sống tại New Zealand có thể lấy vé miễn phí nếu chưa mua được vé, bằng cách truy cập vào phần bán vé của trang chủ FIFA. Chính sách phát vé này cũng được áp dụng cho các trận đấu tổ chức ở Australia, chỉ công dân trong nước mới được vé miễn phí.

ĐT nữ Việt Nam sẽ đá 3 trận vòng bảng ở 3 thành phố khác nhau, trận đầu gặp Mỹ (22/7) tại Auckland, trận thứ 2 gặp Bồ Đào Nha (27/7) tại Hamilton và trận thứ 3 gặp Hà Lan (1/8) tại Dunedin. Đa số người Việt tại New Zealand sống ở Auckland nên dự kiến sẽ có khá đông Việt kiều cổ vũ HLV Mai Đức Chung và các học trò trong trận gặp Mỹ.

