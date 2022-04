Nhận định bóng đá Chelsea - Crystal Palace: Thuần phục "ngựa ô", hẹn đấu Liverpool (FA Cup)

Liverpool đã đánh bại Man City ở trận bán kết 1, và trở thành đội đầu tiên có mặt ở chung kết FA Cup mùa này. Trong khi đó, tấm vé còn lại nhiều khả năng thuộc về Chelsea. Đấu trường FA Cup được kỳ vọng là cứu cánh cho thầy trò HLV Thomas Tuchel, sau khi họ đã văng khỏi Champions League và hết cơ hội đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Chelsea (áo xanh) có lợi thế nhất định trước Crystal Palace

Tuy nhiên, Crystal Palace là một đối thủ “rắn mặt” và đây sẽ là trận derby khó đoán của thành London. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, đội bóng dưới quyền HLV Patrick Vieira đã khiến hai đội bóng lớn là Man City và Arsenal mất điểm tại Premier League.

Còn tại FA Cup, Crystal Palace cũng thi đấu cực kỳ ấn tượng. Ở tứ kết, “Đại bàng thành London” đại thắng Everton 4-0. Do vậy, ngay cả khi không phải đội bóng trong nhóm Big 6, Crystal Palace đủ khả năng gây khó khăn cho Chelsea.

Ngược lại, hành trình đi đến bán kết FA Cup của Chelsea không quá ấn tượng. Cựu vương Champions League chỉ phải gặp 4 đội hạng dưới ở 4 vòng đấu trước đó. Về cơ bản, đây là giai đoạn các cầu thủ Chelsea có phong độ tốt. Họ đại thắng Southampton 6-0. Sau đó thắng lại Real 3-1 tại Bernabeu trong 90 phút, chỉ tiếc là bị loại cay đắng sau bàn thắng của Benzema trong hiệp phụ.

Bên cạnh đó, lịch sử đối đầu chỉ ra rằng, Chelsea vẫn là sự lựa chọn an toàn. Bằng chứng là trong 2 cuộc đối đầu ở Ngoại hạng Anh mùa này, “The Blues” đều giành chiến thắng trước Crystal Palace, ghi 4 bàn và giữ sạch lưới. Do vậy, thầy trò HLV Tuchel bước vào trận bán kết với sự tự tin so với đối thủ dưới cơ.

Dự đoán: Chelsea 2-1 Crystal Palace

Đội hình dự kiến

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Kovacic, Kante, Alonso; Mount, Werner; Havertz

Crystal Palace: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; McArthur, Kouyate, Schlupp; Ayew, Mateta, Zaha

Thông tin lực lượng Chelsea: Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi và Romelu Lukaku chấn thương. Crystal Palace: Conor Gallagher vắng mặt theo điều khoản cho mượn từ Chelsea, Nathan Ferguson chấn thương. Thông tin bên lề 4/7 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội không có bàn thắng trong hiệp 1. Theo Whoscored, 7/10 trận đối đầu gần nhất giữa Chelsea và Crystal Palace có tổng bàn thắng từ 3 bàn trở lên. Crystal Palace ghi bàn ở 7/8 trận gần nhất.

