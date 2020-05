Ngoại hạng Anh lại rắc rối: Cầu thủ nổi loạn, CLB đòi hỏi quá khó

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 13:00 PM (GMT+7)

Kế hoạch đá tiếp của Premier League vừa thống nhất lại bị một số CLB và cầu thủ cản trở.

Cuộc họp hôm thứ Sáu vừa qua đã đi tới thống nhất giữa 20 CLB Premier League là mùa giải sẽ được đá tiếp vào đầu tháng 6 tới và giữa tháng 5 này các đội bóng sẽ bắt đầu được tập luyện trở lại. Tuy nhiên việc đá tiếp giờ lại vấp phải sự phản đối, không chỉ từ các cầu thủ mà trong số các CLB cũng có bên đã “trở mặt”.

Sergio Aguero, một trong những cầu thủ đã bày tỏ mối lo ngại về việc trở lại thi đấu

Theo kế hoạch thì các trận đấu sẽ được tổ chức ở sân trung lập để Premier League hoàn tất nốt 92 trận cuối, còn FA Cup vẫn sẽ tiếp tục và dự kiến chung kết đá ngày 8/8. Thế nhưng các cầu thủ tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch này, họ đang liên lạc với các chuyên gia về sức khỏe & pháp lý để tham vấn, nhất là các cầu thủ nước ngoài.

Một cầu thủ nặc danh cho tờ Daily Mail biết: “Hiện có quá nhiều thông tin trái ngược nhau xuất hiện trên truyền thông và chúng tôi không biết tin vào điều gì. Sức khỏe vẫn sẽ phải được đặt lên trên hết bởi nếu chúng tôi nhiễm virus thì gia đình chúng tôi cũng có thể gặp nguy hiểm”.

Nỗi lo của các cầu thủ càng được củng cố khi vừa mới đây bóng đá Đức đã phải xem xét lại kế hoạch đá tiếp giải Bundesliga, sau khi 3 cầu thủ của FC Koln dương tính với virus. Nhà môi giới người Hà Lan Rob Jansen có một vài thân chủ đang đá ở Premier League và ông đưa ra lập luận của mình.

“Các CLB muốn đưa cầu thủ và ban huấn luyện của mình vào các khách sạn để cách ly, nhưng chỉ một người nhiễm, và đó chưa chắc là người của bất cứ CLB nào, là giải đấu có thể lại bị ảnh hưởng. Và các cầu thủ có lý do cá nhân để không muốn điều này xảy ra”, Jansen bình luận.

Brighton và một số CLB khác đòi không có suất xuống hạng nếu đá sân trung lập

Không chỉ cầu thủ mà ngay các CLB sau khi bỏ phiếu họp hôm thứ Sáu vừa qua cũng gây khó khăn cho việc lên kế hoạch đá lại. Lý do chính là việc tổ chức đá trên sân trung lập, mà theo một số đội bóng thì điều này thực sự là bất lợi cho họ và phải có sự đền bù đi kèm để họ chấp nhận.

Những CLB có quan điểm trên cho rằng Premier League phải gỡ bỏ 3 suất xuống hạng cho mùa giải này. Paul Barber, giám đốc điều hành của CLB Brighton, bày tỏ quan điểm đó khi đội bóng của ông trong 9 vòng cuối sẽ đá 5 trận sân nhà: “Đá sân trung lập có sự ảnh hưởng đáng kể về vật chất cho các CLB lẫn sự toàn vẹn tính công bằng của cuộc chơi”.

Ở các hạng đấu khác của bóng đá Anh, League One và League Two có nguy cơ hủy giải và do đó sẽ không có thăng hạng hay xuống hạng, trong khi Championship dự kiến sẽ có đủ 3 đội thăng hạng nhưng chưa có thông tin gì về xuống hạng. Nếu Premier League phải chiều ý những đội bóng như Brighton thì mùa sau sẽ có những 23 đội thi đấu kèm theo việc hủy bỏ League Cup.

