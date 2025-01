Neymar và De Bruyne được tỷ phú Ai Cập mời sang Mỹ đối đầu Messi

Luật về Designated Player của MLS (Luật Beckham) MLS có mức quỹ lương tối đa cho các CLB dự giải, nhưng họ cho phép mỗi CLB được chọn ra 3 cầu thủ để sử dụng cho suất Designated Player. Những cầu thủ này sẽ được trả lương theo hợp đồng của họ với CLB, nhưng trong quỹ lương, số tiền lương của họ chỉ được tính là 480.625 USD. Đây chính là số tiền tối đa mà những cầu thủ thường được trả khi thi đấu tại MLS. Điều luật này được áp dụng từ năm 2007 khi MLS cho phép Los Angeles Galaxy đón David Beckham. Do tính chất của luật này, những cầu thủ được chọn cho suất DP hưởng lương rất cao so với những cầu thủ thường, có thể tận hơn 100 lần. Các CLB ngoài ra cũng phải cân đối chuyển nhượng sao cho lương của họ không vượt mức quy định, do đó xảy ra nhiều vụ chuyển nhượng diễn ra ở giữa mùa giải.