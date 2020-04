Nếu V.League 2020 không có đội xuống hạng?

Nhiều đội ủng hộ V..League 2020 đá tập trung Theo khảo sát, có 6/14 CLB ủng hộ kế hoạch của VPF, 3 đội phản đối và số còn lại chưa đưa ra ý kiến cụ thể. Theo kế hoạch, ngày 31-3 tới VPF sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến lấy ý kiến các CLB về kế hoạch này. Do chỉ đạo của bầu Đức, HAGL là đội duy nhất không trả lời phiếu lấy ý kiến của VPF và cũng không đăng ký dự họp cùng 13 CLB khác. Ông Nguyễn Quốc Hội – Trưởng đoàn CLB Hà Nội cho biết: “Quan điểm của chúng tôi, V-League chỉ nên thi đấu trở lại khi được sự cho phép của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Khi nào dịch bệnh được xác định không còn nguy hiểm thì chúng ta mới nên đá bóng. Tuy nhiên, cần có kế hoạch chủ động để khi thông báo hết dịch, V-League trở lại trong thời gian sớm nhất chứ chờ hết dịch mới bàn thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Chúng tôi ủng hộ kế hoạch đá lượt đi ở miền Bắc, nhưng thời gian cụ thể tôi cho rằng cần tuỳ diễn biến dịch”. Ông Hội cũng cho biết thêm: “Cuối năm đội tuyển Việt Nam còn Vòng loại World Cup và AFF Cup, đấy là vấn đề lớn. Trường hợp xấu nhất do dịch bệnh nên V-League không đá được thì chúng ta đành chấp nhận. Nhưng nếu còn khả năng, cần tính phương án để giải có thể diễn ra an toàn, đảm bảo yêu cầu chuyên môn cho đội tuyển chứ cầu thủ không thi đấu gì cả, cứ tập “chay” suốt thì làm sao đá được ĐTQG. Đây là lúc cá nhân phải tôn trọng tập thể, trên tinh thần vì cái chung”.