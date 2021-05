Nếu Sông Lam xuống hạng…

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 00:15 AM (GMT+7)

...Thì lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ không còn cái tên để luôn tự hào về đội duy nhất chưa bao giờ xuống hạng.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc hơn là một lò đào tạo nổi tiếng sản sinh hết lứa cầu thủ trẻ chất lượng này đến lứa khác lại đang đánh mất đi những ưu thế và những gì thuộc về truyền thống.

Thương cho người hâm mộ xứ Nghệ luôn đặt niềm tin lớn vào đội bóng họ yêu mến. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Sân Vinh ở Nghệ An luôn được xem là chảo lửa, cái sân mà trước đây rất nhiều CLB cử những đoàn bóng đá các địa phương đến học mô hình đào tạo và hình thức của Đoàn bóng đá SL Nghệ An. Học đội bóng đầu tiên thoát bao cấp đi theo hướng chuyên nghiệp với đoàn bóng đá có con dấu riêng và tách khỏi Sở Thể dục Thể thao.

SL Nghệ An từng là niềm tự hào xứ Nghệ với đội bóng nổi tiếng về tinh thần vượt khó. Thế nhưng bây giờ đội bóng đấy đang như rắn mất đầu khi ông Chủ tịch CLB Nguyễn Hồng Thanh, người thiết kế mô hình Đoàn bóng đá SL Nghệ An mà trước đây nhiều đội bóng phải học hỏi, đã từ chức. Thậm chí là năm 2001, sau khi SL Nghệ An vô địch V-League, chính bầu Đức đã phải mời cả đội bóng đấy đến sân Pleiku đá với HA Gia Lai (khi ấy còn ở hạng Nhất) để ông bầu này học hỏi một phần của mô hình SL Nghệ An. Sau lời mời đấy, bầu Đức đã xin được hàng loạt cầu thủ tiếng tăm của SL Nghệ An về giúp HA Gia Lai thăng hạng.

Nếu SL Nghệ An xuống hạng thì cái mất lớn nhất là niềm tự hào mà người hâm mộ xứ Nghệ luôn gửi gắm vào đội bóng biết vượt khó của mình.

Mùa giải năm ngoái, SL Nghệ An đi chung kết ngược nhưng họ lại là đội nắm phần chủ động và thậm chí là cứu tinh của những đội cần điểm để đua trụ hạng. Mùa này thì họ đang nằm ở đáy bảng, trong đó có những trận thua bạc nhược trên sân nhà.

Sức mạnh lớn nhất của SL Nghệ An là yếu tố tinh thần đang bị chi phối rất nhiều.

Ai cứu được SL Nghệ An?

