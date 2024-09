Mỹ nhân của Haaland đọ sắc dàn WAG ở Man City - Arsenal

Vào 22h30 ngày 22/9, Man City sẽ đối đầu với Arsenal trong trận cầu tâm điểm của vòng 5 Ngoại hạng Anh. Bên cạnh dàn sao hàng đầu, sự chú ý của dư luận còn đổ dồn về các nàng WAG (vợ, bạn gái cầu thủ) xinh đẹp. Họ không chỉ được biết đến như "nửa kia" của các cầu thủ mà còn là những cá nhân nổi bật trong giới thời trang, giải trí lẫn thể thao.

Ines Tomaz

Ines "bén duyên" với tiền vệ Bernardo Silva vào năm 2020, thông qua sự giới thiệu của bạn bè và chính thức đính hôn 2 năm sau đó. Đến năm 2023, cặp đôi tổ chức đám cưới, đồng thời chào đón đứa con đầu lòng.

Bên cạnh vai trò vợ đảm, mỹ nhân sinh năm 1998 là người mẫu có tiếng ở Bồ Đào Nha. Vì vậy, cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện cùng chồng trong các buổi tiệc ăn mừng của Man City.

Ines Tomaz, vợ của Bernardo Silva là người mẫu có tiếng ở Bồ Đào Nha

Sasha Attwood

Dù có bạn trai là ngôi sao bóng đá Jack Grealish, Sasha Attwood đã gây dựng danh tiếng với tư cách người mẫu và influencer (người có sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực), sở hữu 305.000 lượt theo dõi trên Instagram. Nhờ vậy, mỹ nhân 28 tuổi có cơ hội tham gia chiến dịch quảng cáo, ký hợp đồng với nhiều hãng thời trang lớn. Hiện tại, Sasha đang mang thai con đầu lòng cùng Grealish.

Sasha Attwood được biết đến nhờ chuyện tình đẹp với Jack Grealish

Isabel Haugseng Johansen

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Erling Haaland còn được biết đến nhờ chuyện tình đẹp với cô bạn gái lâu năm Isabel Haugseng Johansen. Trái ngược dàn WAG toàn người mẫu, ca sĩ hoặc diễn viên, mỹ nhân 20 tuổi là cầu thủ bóng đá và thi đấu cho câu lạc bộ nữ Bryne ở quê nhà Na Uy.

Haaland có chuyện tình đẹp với nữ đồng nghiệp Isabel Haugseng Johansen

Haaland và Isabel gặp nhau tại học viện trẻ Bryne lúc 5 tuổi (Haaland trải qua 12 năm ăn tập với đội nam Bryne trước khi chuyển đến Molde vào năm 2017), bắt đầu hẹn hò khi Haaland còn khoác áo Dortmund. Mối quan hệ lãng mạn giữa cặp đôi được giữ kín cho đến khoảng năm 2022, thời điểm họ được phát hiện sánh bước bên nhau tại West End, London.

Sara Arfaou

Sinh ra tại Pháp nhưng chuyển đến Italia từ nhỏ, Sara Arfaou từng đảm nhận vai trò dẫn chương trình truyền hình trước khi trở thành người mẫu có tiếng. Chuyện tình của cô với tiền vệ Ilkay Gundogan diễn ra tương đối chóng vánh: Cả 2 bắt đầu hẹn hò và đính hôn ngay trong năm 2021, sau đó tổ chức đám cưới riêng tư vào năm ngoái.

Nữ MC, người mẫu Sara Arfaou chiếm trọn trái tim của Gundogan

Catherine Harding

Catherine Harding, vợ yêu của Jorginho là một trong những nàng WAG nổi tiếng nhất Man City. Cô được biết đến khi tham gia nhiều chương trình truyền hình, bao gồm "The Voice" (chương trình nổi tiếng về ca hát), series phim tài liệu "Married to the Game". Đáng chú ý, mỹ nhân 33 tuổi từng hẹn hò ngôi sao điện ảnh Jude Law và có với anh một con gái.

Catherine Harding là ngôi sao truyền hình được yêu thích ở Anh

Sophia Havertz

Cũng như Haaland hay Sterling, Kai Havertz chung thủy với cô bạn gái từ thời niên thiếu Sophia và tổ chức đám cưới hồi tháng 6. Dù mới lập vào cuối năm 2020, tài khoản Instagram của mỹ nhân người Đức đã thu hút hơn 390.000 lượt theo dõi.

Sophia gắn bó với Kai Havertz từ thời niên thiếu

Tatiana Trouboul

Tatiana từng làm việc tại câu lạc bộ đêm trước khi gặp gỡ thủ môn David Raya. Sở hữu ngoại hình giống ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian, mỹ nhân sinh năm 1995 nhận được vô số lời mời làm người mẫu. Cặp đôi được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2021, nhưng chỉ công khai mối quan hệ vào tháng 6/2022.

Tatiana Trouboul là một trong những nàng WAGs nóng bỏng nhất Arsenal

