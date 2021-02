MU và sai lầm từ Lingard, Pereira: Dễ dãi với sao trẻ là có hại?

Thứ Sáu, ngày 12/02/2021 16:03 PM (GMT+7)

MU có truyền thống đào tạo trẻ nhưng phải chăng họ quá bao dung với "gà nhà"?

MU có một truyền thống lâu dài về đào tạo cầu thủ và đến ngày nay truyền thống này vẫn được gìn giữ lẫn được xem là một niềm tự hào của đội bóng. Bắt đầu từ những năm 1930 và sau đó là Sir Matt Busby, truyền thống được kế thừa bởi Sir Alex Ferguson và nay Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục duy trì điều này.

Ferguson cùng lứa "chim non" năm 1992

Không phải HLV nào cũng dễ dàng trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, ngay chính Ferguson cũng không làm điều này trong những năm đầu dẫn dắt MU. Đã từng có một thế hệ cầu thủ trẻ ở Old Trafford trỗi dậy bất ngờ và gần như cứu rỗi mùa giải của “Quỷ Đỏ” vào đầu năm 1989 do đội 1 khủng hoảng chấn thương, nhưng Sir Alex đẩy họ trở lại băng ghế dự bị khi các đàn anh bình phục và sự hối hận sau đó của ông là tiền đề dẫn tới cơ hội cho nhóm “Chim non 1992”.

Về cơ bản, các cầu thủ trẻ vẫn phải chờ cơ hội để được thi đấu như bao người và khi ra sân là họ phải thể hiện tốt trong những cơ hội ít ỏi có được, như trường hợp của Marcus Rashford. Nhưng dường như MU là một đội bóng hiếm hoi không chỉ nổi tiếng về đào tạo trẻ, mà còn nổi tiếng vì sự bao dung với cầu thủ trẻ của mình trong lúc vẫn đặt tham vọng đoạt những chức vô địch.

Barcelona nổi tiếng với học viện La Masia và thế hệ những Valdes, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi đều xuất thân từ lò này, nhưng có thể nói đó là thế hệ hiếm hoi cầu thủ “gà nhà” của Barca thống trị bóng đá TBN. Real Madrid có lẽ còn thành công với quân nhà tự đào tạo hơn (Nhóm Ye-ye thập niên 1970, bầy “Kền kền” những năm 1980), nhưng Real cũng rất nhanh chóng thải loại cầu thủ nhà để phục vụ tham vọng vô địch như thời Los Galacticos.

Rashford & McTominay, hai cầu thủ trẻ đã tận dụng cơ hội để giành suất đá chính ở MU

MU đã luôn ổn định với chính sách trọng dụng “gà nhà” của mình và tính đúng đắn của chính sách đó càng được chứng minh qua những thành công của Sir Busby và Sir Alex. Nhưng trong bối cảnh hiện nay phải chăng MU đang quá dễ dãi với những cơ hội mà họ trao cho cầu thủ trẻ?

Marcus Rashford và Scott McTominay là 2 cầu thủ đã chiếm được suất đá chính tại MU và họ là những ví dụ tiêu biểu cho lòng tin vào lứa trẻ. Nhưng bên cạnh đó MU có những Adnan Januzaj, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Axel Tuanzebe và Timothy Fosu-Mensah đã ở lại CLB tương đối lâu, Tuanzebe là người hiện vẫn đang ở lại đội 1 nhưng vẫn chưa nắm được vị trí chính thức ở tuổi 23.

Đi ngược về trước đó còn có một số ví dụ khác, như Chris Eagles ở lại MU tới 8 năm nhưng không có cơ hội tỏa sáng, đặc biệt sau khi Cristiano Ronaldo xuất hiện. Federico Macheda & Danny Simpson được giữ ở MU trong 7 năm, một người thì sau này lang bạt còn người kia vô địch Premier League với Leicester City. Tom Heaton được giữ tới 8 năm và 6 lần cho mượn nhưng rốt cuộc ra đi và giữ suất bắt chính lâu dài ở Burnley.

MU giữ những cầu thủ như Lingard hay Pereira quá lâu

Không chỉ bao dung với người nhà, nhìn chung MU cũng dễ tính với những cầu thủ trẻ khác đưa đến từ bên ngoài. Anthony Martial sau 6 năm rốt cuộc đã không phát triển lên thành một tiền đạo hoàn thiện nhưng MU vẫn giữ. Thời Sir Alex, Anderson đã được giữ lại MU trong 8 năm bất chấp thực tế rằng cầu thủ người Brazil này rốt cuộc không kế tục được vai trò của Paul Scholes. Đó là chưa nói đến vụ chuyển nhượng tai tiếng mang tên Bebe, người được MU giữ tới 4 năm.

Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ là điều đáng quý, nhưng nếu MU muốn vừa làm được điều đó và vừa cạnh tranh các danh hiệu, họ cũng cần sự cứng rắn. Với những cầu thủ như Martial, Anderson hay Lingard, sự thiếu tiến bộ của họ phải chăng được xuất phát từ việc họ biết MU quá dễ dãi với sao trẻ? MU đã đợi quá lâu với Lingard rồi rốt cuộc đi mua Bruno Fernandes, và có vẻ sẽ đến một lúc họ phải mua một tiền đạo thực sự giỏi thay vì dựa vào Martial.

Liệu Greenwood có thành tài ở MU nếu sự cạnh tranh cho vị trí của mình quá ít?

Rashford, McTominay đã tiến bộ vượt bậc và họ xứng đáng với vị trí của mình, và nếu Greenwood cũng đạt được sự phát triển tương tự thì đó sẽ là điều đáng mừng cho MU. Nhưng khi một sao trẻ tỏ ra thiếu động lực phát triển thì cắt bỏ sớm là điều nên làm, một môi trường cạnh tranh khốc liệt là cần thiết để tìm ra những cầu thủ tận tâm và có chí tiến thủ.

Ở châu Âu đã có khá nhiều CLB lấy đào tạo cầu thủ trẻ làm chính sách để sinh tồn qua việc bán họ cho các đội bóng lớn kiếm tiền. Nhưng MU không phải kiểu đội bóng như vậy, họ đào tạo trẻ để bổ sung lực lượng cho đội 1 chinh phục các danh hiệu giống như Real Madrid. Và ở Real những người không đạt đều bị thải trừ khá nhanh chóng để nhường chỗ cho các ngôi sao chất lượng hơn, đó là một môi trường mà MU cần học hỏi.

