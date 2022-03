MU nợ vượt mốc 500 triệu bảng, nguy cơ hết tiền mua sắm cho tướng mới

Khoản nợ của MU lại vừa tăng thêm một cách đáng kinh ngạc. Do những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra cũng như thành tích nghèo nàn của “Quỷ đỏ”, doanh thu đội bóng dù có tăng 7,3% nhưng còn kém xa so với mức kỳ vọng.

Vì Ronaldo, Varane và Sancho, khoản nợ của MU tăng mạnh

Bởi lẽ, nó là không đủ để bù đắp cho những khoản chi khổng lồ trong phiên chợ hè 2021. Theo đó, hơn 120 triệu bảng đã được ném vào thị trường chuyển nhượng, trong khi con số thu hồi từ việc bán cầu thủ không nổi bật (25 triệu bảng vụ Daniel James).

Đặc biệt, với sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho và Raphael Varane, quỹ lương của đội chủ sân Old Trafford tăng phi mã. Hiện tại, mỗi tháng đội bóng này phải chi ra 32,5 triệu bảng để trả lương cho dàn ngôi sao của mình.

Do vậy, nguồn tin của Guardian khẳng định, khoản nợ ròng của MU đã tăng từ 455,5 triệu bảng lên 494,8 triệu bảng tính đến hết tháng 12/2021 và cho đến hiện tại, con số này đã vượt mốc 500 triệu bảng.

Điều đáng lo ngại hơn nữa, khoản nợ ròng ấy cứ tăng đều theo từng năm. Chỉ 1 năm trước đó, số nợ mà nhà Glazer gán sang MU đã tăng 16% để chạm mốc 455,5 triệu bảng.

Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế (CIES Football Observatory) công bố một số thống kê liên quan đến vấn đề chuyển nhượng của MU khiến nhiều người giật mình. Từ mùa hè 2012 đến nay, đội chủ sân Old Trafford đã ném vào thị trường chuyển nhượng 1,3 tỷ bảng trong khi thu về 397 triệu bảng từ việc bán cầu thủ.

Chi rất nhiều nhưng số danh hiệu mà MU thu về trong suốt 1 thập kỷ qua rất khiêm tốn. Cũng bởi thế, người hâm mộ kỳ vọng trong phiên chợ hè 2022, sẽ có một cuộc đại cách mạng cả trên băng ghế huấn luyện lẫn nguồn nhân sự của MU.

Các ứng viên như Pochettino, Rodgers hay Ten Hag cần tham khảo trước khi nhận lời dẫn MU

Các ứng viên như Mauricio Pochettino, Erik ten Hag, Antonio Conte, Brendan Rodgers đang được liên hệ. Tuy nhiên, ngay cả khi có đưa được một trong những cái tên kể trên về Old Trafford, cũng chưa chắc MU còn tiền để mua sắm cầu thủ theo ý tướng mới.

Điều tệ hơn nữa, đó là nếu MU không có vé dự Champions League mùa tới thì ngân sách mà ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” duyệt chi để mua sắm cầu thủ sẽ càng trở nên eo hẹp. Vậy những Pochettino, Ten Hag hay Rodgers sẽ xây dựng đội bóng mới của mình theo cách nào?!

