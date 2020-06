MU mượn thành công Ighalo vẫn nơm nớp lo: Chờ Ngoại hạng Anh phán quyết

MU đã mượn tiếp Ighalo tới sang năm nhưng chưa được cho phép dùng anh ở Premier League.

Như các thông tin đã đăng tải trước đó, tiền đạo Odion Ighalo đã được CLB Shanghai Shenhua đồng ý kéo dài thời gian cho mượn tại MU sang đầu tháng 1/2021. Anh sẽ tiếp tục thi đấu cho “Quỷ Đỏ” và đổi lại MU trả cho đối tác của Trung Quốc 6 triệu bảng phí mượn cộng thêm đóng góp một phần tiền lương của Ighalo (đang ở mức 300.000 bảng).

Ighalo đã được Shanghai Shenhua chấp thuận cho tiếp tục khoác áo MU tới đầu năm 2021

Ighalo đã gây ấn tượng với ban huấn luyện MU do phong độ ở Europa League với 4 bàn thắng ghi được, và anh tỏ ra rất hào hứng được thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford khi thậm chí tạm hoãn lại việc ký hợp đồng mới với Shanghai Shenhua (sẽ tăng tiền lương mỗi năm lên hơn 5 triệu bảng). Tuy nhiên giờ MU lại phải lo lắng vì trên thực tế vụ Ighalo vẫn chưa xong.

Dịch Covid-19 khiến Premier League hoãn từ giữa tháng 3 và dự kiến sẽ đá trở lại vào giữa tháng 6 này. Lịch thi đấu cùng với nhiều vấn đề khác như công tác phòng dịch và luật thay người đã được thảo luận và biểu quyết xong, nhưng từ nay cho tới khi các trận đấu được tổ chức, Ngoại hạng Anh còn tổ chức 2 cuộc họp quan trọng nữa.

Đáng chú ý nhất trong số các vấn đề sẽ được mang ra “mổ xẻ” sẽ là quy định về đăng ký cầu thủ. Theo thông lệ các CLB đã đệ trình lên ban tổ chức một bản danh sách 25 cầu thủ sẽ thi đấu ở Premier League vào tháng 2, và danh sách đó sẽ là danh sách cuối cùng cho mỗi mùa giải. Nhưng trong mùa 2019/20 này bối cảnh đã trở nên đặc biệt vì dịch bệnh.

Premier League sẽ họp tiếp ngày 4/6 để bàn về luật thay người và đăng ký cầu thủ

Một số CLB đã đề nghị rằng với danh sách đăng ký tháng 2 vừa qua, họ nên được cho phép bổ sung thêm cầu thủ mới hoặc thay thế người cũ trong danh sách. Lý do là bởi với danh sách cũ có một số trường hợp không được đăng ký do bị chấn thương nặng, nhưng do bóng đá nghỉ dịch nên giờ đã khỏi và có thể đá tiếp.

Bên cạnh đó một số CLB cũng cho mượn cầu thủ của mình sang đội khác nhưng giờ đã hết thời hạn mượn và trở lại, hay một cầu thủ hết hợp đồng với CLB và do đó đội bóng muốn thay tên anh ta bằng người khác trong danh sách. Tất nhiên có cả trường hợp các CLB hết thời hạn mượn cầu thủ, và đây là trường hợp liên quan tới Ighalo & MU.

Ighalo vẫn phải chờ sự phê chuẩn của FA để được thi đấu ở Premier League

Premier League sẽ tổ chức họp vào ngày 4/6 này để bàn về việc đó và sẽ có những CLB phản đối việc chỉnh sửa bản danh sách đăng ký vì cho rằng điều đó sẽ giúp các CLB khác hưởng những lợi thế vô lý. Những đội muốn bổ sung trong danh sách đăng ký do đó sẽ khá hồi hộp với kết quả cuộc họp này, nhưng theo Sky Sports số đông CLB ở Premier League đồng ý với việc chỉnh sửa danh sách.

Hiện mặc dù thỏa thuận cho mượn giữa MU và Shanghai Shenhua đã đạt được nhưng MU vẫn phải chờ FA phê chuẩn đăng ký của họ để Ighalo được thi đấu ở Premier League. Tuy nhiên anh sẽ không phải đợi điều đó ở giải cúp châu Âu Europa League.

