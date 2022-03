MU mất 229 tỷ đồng vì sa thải Solskjaer, phải chi gấp đôi mời HLV thay Rangnick

Manchester United vừa công khai số tiền chi tiết đã bồi thường cho cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer và các cộng sự. Theo đó tổng số tiền MU phải trả là 9 triệu bảng. Tuy nhiên, 7,5 triệu bảng (tương đương hơn 229 tỷ đồng) là dành cho vị chiến lược gia người Na Uy.

HLV Solskjaer được bồi thường hơn 229 tỷ đồng sau khi bị MU sa thải

MU vừa công bố doanh thu trong quý tài chính thứ 2 kết thúc vào ngày 31/12/2021. Dù doanh thu đội bóng đã tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lợi nhuận thu về từ hoạt động kinh doanh đã giảm 88,9% từ 48,5 triệu bảng xuống 5,4 triệu bảng, chủ yếu do quỹ lương phình to với sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho và Raphael Varane.

Trong khi đó, số tiền 9 triệu bảng cũng được MU chi ra cho việc bồi thường hợp đồng cựu HLV Solskjaer cùng các cộng sự. Riêng Solskjaer đã nhận về 7,5 triệu bảng khi bị sa thải vào tháng 11, trong khi các huấn luyện viên đội một là Michael Carrick, Kieran McKenna và Martyn Pert rời Old Trafford vào tháng 12 chia nhau khoản tiền 1,5 triệu bảng còn lại.

MU đang nỗ lực tìm kiếm những cái tên mới trên băng ghế huấn luyện

Dù là một số tiền khá lớn, nhưng con số 9 triệu bảng bồi thường cho đội ngũ Solskjaer vẫn chưa bằng một nửa so với 19,6 triệu bảng mà MU phải trả để sa thải Jose Mourinho và ban huấn luyện năm 2018. Tuy nhiên, tên tuổi của 2 chiến lược gia cùng các điều khoản hợp đồng là khá chênh lệch và điều này tương đối dễ hiểu.

Dù mức nợ ròng của MU đã tăng lên con số 494,8 triệu bảng (cùng kỳ năm ngoái là 455,5 triệu bảng) nhưng Giám đốc điều hành John Murtough vẫn xác nhận MU đang chuẩn bị một khoản tiền có thể lên tới gấp đôi con số 7,5 triệu bảng kia để thuyết phục một HLV mới. Hiện Mauricio Pochettino và Erik Ten Hag là những ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng mà HLV tạm quyền Ralf Rangnick dự kiến để lại sau khi mùa giải năm nay khép lại.

